Así fue el primer cumpleaños de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: granja, show en vivo y un adorable look

El primer cumpleaños de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, fue una verdadera postal de ternura y celebración. Este fin de semana, la pareja eligió festejar a lo grande este momento tan especial con un evento al aire libre, rodeados de amigos, familiares y lleno de niños de la misma edad del pequeño. A través de las redes sociales de la periodista, se pudo observar algunos de los detalles más íntimos del festejo. Como era de esperarse, la deco infantil con temática de granja no pudo faltar.

Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni cumplió un año

Desde su look, Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, se robó todas las miradas. El bebé lució un estilo campestre y delicado, ideal para la temática elegida: un enterito de algodón en tono beige oscuro con tirantes, combinado con una camisa blanca de mangas largas con sutiles líneas azules que formaban cuadrados. El adorable outfit se completó con un saquito tejido en tonos marrones, logrando una estética dulce, cómoda y perfectamente alineada con el universo infantil de granja.

Primer añito de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni | Instagram

En este contexto, la ambientación estuvo inspirada en el popular mundo de La Granja de Zenón, una temática que conquista a los más chicos. A su vez, predominaron los colores pastel como el verde, el celeste y el beige. Globos, detalles rústicos con piezas de mimbre y elementos campestres recrearon un escenario mágico que invitaba a jugar, explorar y disfrutar.

Primer añito de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni | Instagram

Uno de los momentos más esperados fue el show en vivo de El Reino Infantil, que incluyó la participación de Bartolito, el gallo más aclamado por los bajitos. La animación generó aplausos, bailes al compás de la música y mucha interacción con los más chiquititos, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la jornada.

Primer añito de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni | Instagram

Show en vivo, juegos y un momento mágico

Además del espectáculo en vivo, el cumpleaños del hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni contó con múltiples actividades recreativas para que todos se sientan parte de un festejo único. Así, los chicos pudieron disfrutar de espacios para pintar con acuarelas, saltar en inflables gigantes y llevar a cabo juegos diseñados especialmente para su edad. Todo estuvo pensado para estimular la creatividad y garantizar diversión en cada rincón.

Primer añito de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni | Instagram

Por su parte, la torta de dos pisos también fue protagonista. La misma estuvo decorada con delicados detalles de la temática que eligieron los papás de Marco: pajaritos, niditos con huevos y un arco de mimbre que coronaba la escena junto al nombre del homenajeado. Un diseño artesanal que combinó perfectamente con la estética general de la fiesta.

Para cerrar, Sol Pérez compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video musicalizado con la canción Photograph de Ed Sheeran, donde recopiló los momentos más significativos de la jornada. Junto a las imágenes desplegadas en el clip, dedicó un mensaje lleno de amor: “Feliz primer añito amor de nuestras vidas. Mi bebote espectacular, es un privilegio ser tu mamá. Deseo que siempre seas así de feliz y aventurero. Te amamos mucho. Mamá y Papá”. De esta manera, el primer cumpleaños de Marco se convirtió en un recuerdo inolvidable, marcado por una deco que está en alza en materia de temática infantil y un adorable look que coronó al menor en un día tan esperado.

NB