Sol Pérez mostró el lujoso mini auto de su hijo Marco

Este domingo, Sol Pérez enterneció a sus millones de seguidores en Instagram al compartir un fragmento de la intimidad de su hogar. La panelista de Gran Hermano (Telefe), siempre activa en redes sociales, decidió mostrar cómo disfruta del fin de semana junto a su esposo, Guido Mazzoni, y el gran amor de sus vidas: su hijo, Marco.

El pequeño, que se roba todas las miradas con su simpatía, protagonizó un video que rápidamente se volvió viral, no solo por su ternura, sino por el exclusivo mini auto en el que paseaba.

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Marco Mazzoni, un mini conductor de lujo

En el video, que Sol Pérez subió a su cuenta de Instagram, se puede ver a Marco sentado muy cómodo al volante de una impresionante camioneta eléctrica de juguete, réplica a escala de un modelo de alta gama.

El vehículo, de color plateado metalizado y con detalles realistas como luces LED, llantas deportivas y el logo de la marca visible, es el nuevo objeto de deseo de los fans de la familia. El pequeño, vestido con un look súper canchero de domingo, demostró tener un gran estilo a su corta edad.

Marco, el hijo de Sol Pérez

Sin emvargo, lo que más llamó la atención del video no fue solo el lujoso auto, sino la compañía de Marco. Fiel a su estilo familiero, la conductora escribió junto a la publicación: "¡Un domingo de paseo con mi hermana! ¿Ustedes qué hacen hoy?". La "hermana" en cuestión no era otra que la adorable mascota de la familia, una bulldog francés negra, que iba sentada muy tranquila en el asiento del acompañante, disfrutando del viaje bajo el sol.

El video, musicalizado con una tierna melodía, mstró al pequeño Marco mirando a cámara con una sonrisa pícara, mientras su mamá lo grababa con orgullo. La publicación se llenó de likes y comentarios de famosos y seguidores, quienes no dudaron en resaltar la belleza del bebé y lo divertido de la escena.

El estilismo de Marco: canchero y cómodo para el paseo

Para la ocasión, Sol Pérez no descuidó el outfit de su hijo, logrando un equilibrio perfecto entre la comodidad necesaria para un bebé y las tendencias de moda infantil. Marco lució un pantalón jogging de color beige, con un diseño de rayas horizontales blancas que le daba un toque navy muy simpático. Esta prenda, de tela suave y elástica, le permitió moverse con total libertad mientras "manejaba" su auto, sin perder el estilo que caracteriza a la familia Mazzoni-Pérez.

El tierno look de Marco

Para la parte superior, la panelista optó por un buzo de algodón en tono gris melange. El detalle que enamoró a todos fue el estampado central de la prenda: un tierno oso de peluche marrón abrazando a otro más pequeño, un guiño lleno de dulzura que resaltaba la edad del "mini conductor". Este tipo de conjuntos, funcionales y con toques de diseño, son los preferidos por las mamás famosas para los días de descanso y juego. El look de Marco se completó con unas medias blancas, prescindiendo de calzado para mayor confort dentro del vehículo.