Así es la nueva casa de Darío Barassi que construyó a medida con su familia: llena de luz y muy amplia

Si hay algo que ha dejado claro Darío Barassi es que la comodidad de su familia es su prioridad. El actor argentino se encuentra en plena mudanza a su nueva casa en Nordelta, proyecto pensado -y hecho a medida- para él, su esposa y sus dos hijas, Emilia e Inés. Tras regresar de sus vacaciones en Uruguay, el clan del artista puso marca a su nuevo hogar.

A través de sus redes sociales, Darío Barassi ha compartido con sus seguidores los rincones del nuevo refugio familiar. Barassi es dueño de una amplia propiedad de dos plantas, con excelente luz natural y un estilo moderno que encanta a cualquiera. Un entorno diseñado para poder relajarse pero a la vez, entretenerse.

Dario Barassi

La casa de Darío Barassi: un diseño pensado para la familia

En sus historias de Instagram, Darío Barassi enseñó que la casa tiene vista a un lago artificial, cuenta además con una pileta y hermosos pisos de madera. La escalera que conecta ambas plantas también está construida en madera, al igual que el resto de los muebles, lo que le da un aspecto bastante cálido.

Si hay algo que destacar también de la propiedad de Barassi, es la meticulosa incorporación de árboles que realizó un paisajista dentro y fuera de la casa. Fiel a su estilo, el artista aseguró que la planta del living es “la vedette de la casa”, también explicó que en el balcón y cerca de las habitaciones de las niñas hay varios maceteros, aportando así vida a todos los rincones.

Dario Barassi

Así es la vida de Dario Barassi en Nordelta

Darío Barassi reveló que dedicará los próximos tres días a la mudanza y acomodarse junto a su familia en su nuevo hogar. Tras el anuncio, el intérprete dejó ver que la colorimetría utilizada en su casa es fría, siendo el blanco el mayor protagonista, consiguiendo así mayor amplitud y tranquilidad.

Las imágenes compartidas por Darío Barassi no solo dejan en evidencia el estética tan cuidada que ha mantenido en el diseño, sino también la funcionalidad de los espacios para la vida cotidiana. Con ambientes amplios y llenos de luz, la nueva casa del actor se ha convertido en un sueño hecho realidad tanto para él, como para su familia.