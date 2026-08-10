Sonia Zavaleta, la hija de María Emilia de Las Trillizas de Oro, mostró su nuevo espacio de trabajo tras convertirse en mamá por segunda vez

Sonia Zavaleta, reconocida cantante e hija de María Emilia de Las Trillizas de Oro, vive una etapa de cambios profundos junto a su familia. Casada con Isidro Escalante y madre de dos hijos, Enero y Rosa, la artista utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre los desafíos que conlleva la maternidad y la organización del hogar en la vida cotidiana.

Sonia Zavaleta mostró la transformación de su estudio.

Sonia Zavaleta: Un refugio personal con sello propio y diseño consciente

En un posteo en sus redes sociales, Sonia exhibió la transformación de lo que denomina su "estudio", un proyecto que le demanda casi dos años de trabajo constante. Al observar las imágenes, destaca una estética que fusiona el minimalismo moderno con toques de calidez hogareña, donde cada objeto parece tener un propósito y una historia detrás.

El espacio se organiza en torno a un escritorio de madera clara con patas estilo escandinavo, una pieza de líneas limpias que aporta ligereza visual al ambiente. Sobre sus paredes blancas, la artista dispone cuadros con frases motivacionales que refuerzan la filosofía de bienestar que ella busca transmitir en su día a día. La iluminación juega un papel crucial gracias a una lámpara de techo en fibra natural, que proyecta una luz difusa y acogedora, ideal para trabajar o simplemente relajarse en los sillones de tela con estampados sutiles y tonos arena.

Sonia Zavaleta mostró el antes y después de su estudio de trabajo.

La conexión con el exterior es total. A través de grandes ventanales corredizos, el estudio se integra visualmente con el verde del jardín, permitiendo que la luz natural bañe el piso de porcelanato neutro durante casi toda la jornada. Sonia completa la propuesta decorativa con plantas de interior de hojas grandes en macetas de cerámica blanca, que suman vitalidad y frescura, suavizando las esquinas y creando una atmósfera serena que equilibra el movimiento natural de un hogar con niños pequeños.

El valor de lo cotidiano y la gestión del tiempo según Sonia Zavaleta

Más allá de la estética, la reflexión de Zavaleta se centra en cómo la llegada de los hijos transforma las prioridades y la forma en que gestionamos nuestros proyectos personales. Ella reconoce abiertamente que "con la edad y los hijos, fuimos recalibrando", y enfatiza que sostener el ritmo diario consume gran parte de su energía.

Para la cantante, las tareas domésticas, como cocinar, ordenar o hacer las camas, representan esas labores invisibles de las que poco se habla pero que resultan fundamentales para el funcionamiento familiar. Sonia valora este esfuerzo constante y alienta a quienes, como ella, logran mantener el "circo en pie" con optimismo. Su mensaje es claro: crecer también significa aprender a sostener el día a día con resiliencia, celebrando cada pequeño logro mientras construimos el futuro que deseamos.

Sonia Zavaleta y construir mientras el camino sigue

La lección que Sonia Zavaleta comparte no solo se aplica a la decoración de su nuevo estudio, sino también a su perspectiva sobre la vida y la carrera artística. Ella invita a sus seguidores a no esperar el "momento perfecto" para concretar los proyectos, ya que la vida sucede en el mientras tanto y no al final de las tareas.

Sonia Zavaleta en plena decoración de su estudio.

La construcción de su espacio de trabajo simboliza, en definitiva, su propia trayectoria personal. Entre cambios de ideas y los imprevistos naturales de la crianza, ella elige valorar el proceso sobre el resultado final. Sonia Zavaleta demuestra que, aun en medio del caos que pueden generar dos niños pequeños, es posible hacerse un lugar propio donde la música, el trabajo y el amor por la familia conviven en armonía.