“Dios quiere, siempre”: el emotivo mensaje de Jimena Barón por el cumpleaños de su novio Matías Palleiro

Jimena Barón y Matías Palleiro llevan más de cinco años en pareja. Se conocieron a través de Instagram y comenzaron su relación en el verano de 2021. Cuatro años más tarde, se convirtieron en padres de Arturo y consolidaron una familia ensamblada junto a Morrison (Momo), el primer hijo de la actriz. Desde entonces, comparten viajes, momentos de la vida diaria y numerosas actividades en familia, muchas de las cuales muestran a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, Jimena agasajó al empresario por su cumpleaños número 37 con un emotivo mensaje en el que dejó en evidencia el amor y la complicidad que los unen.

La emotiva dedicatoria de Jimena Barón a Matías Palleiro por su cumpleaños

Este fin de semana, el perfil de Jimena Barón se vio repleto de imágenes que celebran no solo el amor, sino también una nueva vuelta al Sol de su pareja, Matías Palleiro. A través de una serie de fotos y videos, la influencer compartió un álbum cargado de momentos íntimos y especiales de su romance y de la familia que construyeron juntos.

Álbum de fotos de Jimena Barón por el cumpleaños de Matías Palleiro | Instagram

Entre las postales se destacan aquellas en las que la pareja aparece besándose en distintos escenarios, desde paradisíacas playas hasta una cena al aire libre en Disney. Sus hijos también ocuparon un lugar central en la publicación. Las imágenes de Arturo junto a su papá, en las que ambos lucen gestos y expresiones similares, se encuentran entre las más llamativas. También se refleja la complicidad de Matías con Momo, con quien logró construir un vínculo inseparable y lleno de cariño a lo largo de estos años.

Álbum de fotos de Jimena Barón por el cumpleaños de Matías Palleiro | Instagram

Para la cantante, compartir la vida junto al amor de su vida tiene un valor incalculable. Por eso, decidió acompañar las fotos con una sentida carta abierta en la que expresó todo su amor y admiración. “Felices 37 años Matías Palleiro de mi corazón. Mi compañero de todo. Continentes, mundiales, montañas, trekkings, nieve, mares, ciudades, casas, mudanzas, comidas, hijos, sobrinos, dinosaurios y muchos besos”, comenzó diciendo.

Álbum de fotos de Jimena Barón por el cumpleaños de Matías Palleiro | Instagram

Además, le deseó al empresario que pueda cumplir todos sus sueños y expresó sus anhelos de continuar a su lado para siempre. “Te mereces todo lo lindo y así será. Dios quiera que siga siendo todo juntos, para siempre. Te amo infinito”, concluyó.

Álbum de fotos de Jimena Barón por el cumpleaños de Matías Palleiro | Instagram

Así fue el cumpleaños de Matías Palleiro, el novio de Jimena Barón

Por su parte, Matías Palleiro compartió en sus historias de Instagram algunas imágenes del festejo, que tuvo un carácter íntimo, pero estuvo marcado por la emoción y la complicidad. En uno de los videos se lo puede ver en un bar, frente a una mini torta de cumpleaños con una vela encendida. Mientras sus invitados le cantaban animadamente el “Feliz cumpleaños”, Jimena Barón lo observaba con una mirada llena de amor.

El posteo de Matías Palleiro celebrando su cumpleaños con Jimena Barón | Instagram

Al momento de soplar las velitas, la pareja se fundió en un fuerte abrazo y se dio varios besos, en una escena que resumió la unión que mantienen. Luego, Palleiro publicó un collage de fotografías junto a la madre de su hijo y lo acompañó con una breve pero significativa frase: “37 con la mejor”.

El festejo por los 37 años de Matías Palleiro fue, para Jimena Barón, una nueva oportunidad para celebrar no solo la nueva vuelta al Sol de su pareja, sino también el camino que recorrieron juntos. Después de más de cinco años de amor, aventuras y la llegada de Arturo, la cantante volvió a dejar en claro que su mayor deseo es continuar compartiendo cada etapa de la vida a su lado, sumando nuevas aventuras y experiencias siempre juntos.