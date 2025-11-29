La hija de María Emilia, la Trilliza de Oro, rompió el silencio tras ser internada de urgencia: “Me pasó factura”

Hace unas semanas, Sonia Zavaleta, le había anunciado a su mamá y a sus tías, las Trillizas de Oro, que estaba esperando un bebé. Sin embargo, este no fue motivo para frenar su ajetreada agenda laboral, razón por la cual siguió manteniendo una exhaustiva rutina que terminó pasándole una pesada factura. Así lo anunció en las últimas horas en sus redes sociales, donde generó preocupación en sus seguidores luego de anunciar ella misma que tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

Preocupación por Sonia Zavaleta, la hija de María Emilia, la Trilliza de Oro

La popularidad de su mamá, María Emilia, y de sus tías, María Eugenia y María Laura, no fue impedimento para que Sonia Zavaleta imponga su propio nombre. Sus dotes artísticos y su voz inigualable la llevaron a ser una de las cantantes más queridas del ambiente. Tal es así que estaba organizando su tan ansiado show en Nün Teatro Bar programado para el martes 2 de diciembre, pero un impensado malestar que la dejó hospitalizada la llevó a suspenderlo.

Sonia Zavaleta y su mamá María Emilia | Twitter

En este marco, la intérprete recurrió a sus redes sociales donde brindó la noticia a sus fans: "Con toda la ilusión y el amor con el que vengo trabajando, tengo que cancelar mi show por motivos de salud. Quise hacer todo, llegar a todo, sostener todo y mi cuerpo me pasa factura. Ahora, necesito escucharme, frenar y priorizar mi bienestar". Asimismo, se mostró con el rostro cargado de emociones y visiblemente agotada.

Acto seguido, exclamó: "No es fácil porque ese proyecto me llenaba de emoción, pero estoy aprendiendo que también es valioso saber cuándo parar. Gracias por el cariño, por acompañarme siempre y por entender que a veces el camino también incluye hacer una pausa".

Sonia Zavaleta | Instagram

La tajante decisión de Sonia Zavaleta

La etapa de gestación y la presión por cumplir con los compromisos laborales pactados hicieron que Sonia Zavaleta deberá poner un freno obligado para conservar la integridad física y emocional de ella y la de la niña. Por este motivo, confesó que se alejará un tiempo de los escenarios para recobrar energías y descansar ante tanta vorágine: “Voy a volver cuando esté bien, con más fuerza y más verdad que nunca. Los quiero". Asimismo, llevó tranquilidad a sus seguidores: "Ya estoy mejor, en casa, recuperando, la beba está perfecta. Tengo que hacer reposo. Quedarme tranqui".

Sonia Zavaleta | Instagram

Finalmente, para aquellos que están ansiosos por conocer su nueva producción musical, la vocalista lanzó: "El disco ya está programado para salir hace rato (el 4 de diciembre) Así que les voy a ir compartiendo los videazos que hicimos hace un tiempo para que escuchen todo y el show quedará para el año que viene. Gracias por acompañarme y por todos los mensajitos".

De esta manera, Sonia Zavaleta y su familia -incluida su mamá María Emilia y las otras dos integrantes de las Trillizas de Oro- se preparan para la llegada de la nieta número 21 del mega clan que las afamadas hermanas han formado. Según los cálculos realizados por las flamantes abuelas, enero será el mes en el que se estima la llegada de la más chiquita del clan.

NB