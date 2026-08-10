Qué dijo Esteban "El Pelado" Trebucq sobre Antonela Roccuzzo y por qué generó polémica

Un comentario punzante de Esteban Trebucq en vivo provocó una reacción inmediata en las redes sociales, desatando una ola de críticas. El periodista dirigió duras palabras hacia Antonela Roccuzzo, la mujer de Lionel Messi, por su posición respecto a la modificación de la ley de tierras.

Esteban Trebucq apuntó contra la postura de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo manifestó su postura en redes sociales respecto a la controvertida modificación de la Ley de Tierras en Argentina. La mujer de La Pulga se sumó a un creciente movimiento de figuras mediáticas que expresaron su rechazo a las propuestas del gobierno de Javier Milei, las cuales incluían la posibilidad de que manos extranjeras puedan adquirir y concentrar una mayor proporción de tierras argentinas. La decisión de Roccuzzo, que se hizo pública a través de un “me gusta” en un video de Luzu TV, donde Diego Leuco criticaba las modificaciones propuestas por el oficialismo.

Antonela Roccuzzo//Instagram

El mensaje de la esposa de Messi no pasó desapercibido en un contexto donde personajes públicos, artistas y deportistas han alzado su voz en defensa del patrimonio nacional. Entre ellos, figuras como Lisandro Martínez, Lali, Tini y Nicki Nicole han dejado claro que consideran que la soberanía de los recursos argentinos no debe ser negociada, y que el país no está en venta. La adhesión de Roccuzzo a esa línea de pensamiento fue interpretada por muchos como un acto de apoyo a esa causa.

Sin embargo, la postura de Antonela no fue bien recibida por todos. Voces cercanas que defienden las propuestas del gobierno de Milei, criticaron duramente la postura de las figuras públicas que se oponen a la modificación de la ley. La tensión escaló aún más en programas de opinión y análisis, donde se abordó el tema con diferentes matices, como el ciclo +Verdad conducido por Esteban “El Pelado” Trebucq en LN+., quien apuntó contra la mujer de Lionel Messi.

Esteban Trebucq//Facebook

Esteban Trebucq lanzó un comentario sobre Antonela Roccuzzo que generó repudió en redes sociales

Esteban Trebucq realizó un comentario que generó controversia respecto a la postura de Antonela Roccuzzo. Durante un debate sobre la “batalla cultural” que rodea la reforma en la Ley de Tierras, el periodista expresó: “Me van a matar, pero yo creo que hay sectores del gobierno que no leyeron bien lo del tema de la extranjerización, porque sino no lo dejarían pasar”.

Una de las panelistas intentó aclarar que ese tema “lo sacaron” del proyecto, pero Trebucq insistió en su análisis. “Pero es lo que le dio bandera a la oposición”, indicó y agregó con ironía: “Andá a explicárselo a la señora de Messi, andá a explicárselo. Yo te entiendo, pero andá a explicárselo a la señora de Messi”.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi//Instagram

Estas palabras del Pelado Trebucq generaron una ola de rechazo en las redes sociales, donde muchos criticaron la falta de respeto y sensibilidad del comentario, especialmente en un momento de duelo por la pérdida del padre de Lionel Messi, Jorge Messi. Hasta el momento, Antonela Roccuzzo no emitió declaración alguna respecto a la polémica, manteniendo un perfil bajo en medio de la tormenta,