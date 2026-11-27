En esta edición de MasterChef Celebrity, varios participantes lograron destacarse tanto por sus habilidades culinarias como por sus personalidades frente a las cámaras. Entre ellos, Luck Ra, Julieta Poggio, Grego Rossello, Marta Fort y Nazareno Casero, se convirtieron en protagonistas de momentos que dieron que hablar, con desafíos, ocurrencias y situaciones que trascendieron la cocina.

MasterChef Celebrity 2026

El cantante cordobés fue uno de los concursantes más carismáticos del ciclo. Aunque reconoció en más de una oportunidad sus limitaciones para cocinar, logró conquistar al jurado con su espontaneidad, sus platos cargados de recuerdos familiares y sus intercambios con Wanda Nara. Sin embargo, su continuidad en el reality tendría los días contados.

Luck Ra abandona MasterChef Celebrity y será reemplazado por Tuli Acosta

A través de las redes sociales de Sálvese quien pueda, se confirmó que Luck Ra dejará la competencia para viajar a España. Según informó la panelista, Yanina Latorre, el cantante será reemplazado por Tuli Acosta, quien se incorporará al certamen de Telefe para ocupar su lugar.

Luck Ra abandona MasterChef Celebrity y será reemplazado por Tuli Acosta

La llegada de la bailarina y cantante tiene un antecedente mediático que vuelve llamativa la noticia: meses atrás, su nombre quedó involucrado en los rumores sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui. En aquel momento, la streamer fue señalada como una supuesta tercera en discordia, una versión que tanto ella como el cantante negaron públicamente.

Tuli Acosta habló de los rumores que la vincularon con Luck Ra y La Joaqui

La separación de Luck Ra y La Joaqui se confirmó a fines de julio de 2026, cuando ambos compartieron un comunicado conjunto en sus redes sociales. Poco después, comenzaron a circular versiones que involucraban a Tuli Acosta, amiga del cordobés, como una posible tercera en discordia. Ante la repercusión que alcanzó el tema, la artista decidió hablar públicamente durante su participación en PH: Podemos Hablar, donde contó cómo había vivido la situación y cuestionó la difusión de información falsa.

Tuli Acosta

"El rumor y el chisme que se me puso encima atacó mi lado más íntimo, que es mi dignidad y mi honor, a un punto donde ya mi palabra realmente no tenía peso", expresó. También aclaró que su amistad con Luck Ra continuó pese a las especulaciones y explicó que ambos intentaron acompañarse durante ese momento: "Nos comunicamos como amigos". Ahora, tras todo el escándalo, Tuli Acosta tendrá la oportunidad de mostrar otra faceta de su carrera al incorporarse a MasterChef Celebrity.