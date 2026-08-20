El verdadero motivo de la separación de La Joaqui y Luck Ra: "Un día se destapó todo"

La separación de La Joaqui y Luck Ra sumó este jueves 20 de agosto una nueva versión. En medio de las repercusiones que generó el final de la relación, Ángel de Brito contó en LAM detalles de lo que habría ocurrido entre los artistas durante un viaje a Madrid y aseguró que la información proviene de un integrante de la familia de la cantante.

La Joaqui y Luck Ra

Ángel de Brito contó el verdadero motivo de la separación de La Joaqui y Luck Ra

Según explicó el conductor, Luck Ra se encontraba trabajando en Europa cuando le habría pedido a La Joaqui que viajara para acompañarlo y compartir unos días juntos. “Él estaba trabajando en Europa con el viaje, todo este famoso viaje, y ella tranquila en su casa. Le pidió que viaje para hacerle compañía y disfrutar unos días con él”, contó.

La invitación habría generado una expectativa especial en la cantante. De acuerdo con esta versión, la artista pensó que su expareja podía pedirle casamiento. “La Joaqui creyó que le iba a proponer matrimonio”, aseguró Ángel de Brito.

Sin embargo, el encuentro empezó de una manera inesperada. “Llegó a España y él no la fue a buscar al aeropuerto”, relató el periodista. Además, La Joaqui se habría tomado un taxi hasta el lugar donde se encontraba su pareja y lo esperó durante aproximadamente dos horas.

Tal como explicó el conductor de LAM, Luck Ra llegó acompañado por sus amigos. “Estuvo cuatro días de fiesta en fiesta, desayunando con vodka”, afirmó. Ante esa situación, la artista le preguntó para qué le había pedido que viajara hasta Madrid ya respuesta fue determinante. “Él le respondió que la llamó para que ella lo siguiera en esa fiesta. Que le gustaba esa vida y ella no se la podía dar”, relató Ángel.

La Joaqui y Luck Ra

Según esta versión, después de aquella conversación La Joaqui decidió viajar a Costa Rica y llamó a su familia desde el aeropuerto para contar lo sucedido.

El insólito pedido de Luck Ra a La Joaqui tras la ruptura en España

Pero la historia habría tenido otro capítulo. Ángel de Brito aseguró que, tiempo después, Luck Ra habría llamado a la cantante para pedirle que no contara públicamente lo ocurrido. “Y la llamó una noche medio enojado, amenazándola, diciéndole que no se le ocurra contar nada a nadie”, sostuvo.

Además, en medio del debate entre el periodista y sus angelitas, se conoció que el cantante responsabilizó a La Joaqui por el supuesto bloqueo de algunos colegas. “Él la llamaba para reclamarle que dos cantantes, dos colegas, lo habían cancelado por culpa de ella”, mencionaron.

Sin embargo, esta nueva versión se contrapone con lo que La Joaqui y Luck Ra habían publicado al confirmar su separación. En aquel momento, la cantante había salido en defensa de su entonces pareja y pidió que cesaran las especulaciones: “Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”.

En ese mismo comunicado, la exparticipante de MasterChef celebrity dejó en claro que la ruptura no se produjo por falta de amor ni por conflictos entre ellos. “Más bien tiene que ver con deseos de futuro y etapas distintas”, había explicado, además de pedir “piedad mediática” para poder atravesar el duelo de la separación. Ahora, las declaraciones de Ángel de Brito en LAM suman una nueva versión sobre lo ocurrido y vuelven a poner bajo la lupa los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos separados.