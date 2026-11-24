Pablo Migliore encontró fuera de las canchas un espacio que con el paso del tiempo se transformó en el centro de su vida cotidiana. Junto a Natalia Brucki, construyó una relación que avanzó entre proyectos compartidos, responsabilidades familiares y actividades vinculadas al deporte. Aunque ambos suelen mantener un perfil reservado, su recorrido permite conocer aspectos de la dinámica que sostienen desde hace años. Entre decisiones personales y nuevas etapas, la pareja consolidó una estructura que combina momentos en familia y negocios.

La vida de Pablo Migliore junto a Natalia, la madre de sus hijos: Una relación de añor que combina pasión y negocios

Durante años, Pablo Migliore mantuvo una intensa exposición pública ligada a su carrera como arquero, pero lejos de las canchas construyó una historia marcada por la familia. Junto a Natalia Brucki, formó una pareja de largo recorrido que eligió desenvolverse con bajo perfil, priorizando la vida cotidiana y el crecimiento de sus hijos por encima de la visibilidad. A lo largo del tiempo, ambos consolidaron un proyecto compartido que combina vínculos afectivos, trabajo y emprendimientos vinculados al deporte.

Pablo Migliore y su esposa, Natalia Brucki

El futbolista y la fotógrafa desarrollaron una relación que se sostiene a lo largo de los años, iniciando cuando él aún era arquero. Si bien atravesaron distintas etapas personales y profesionales, siempre mantuvieron una presencia discreta respecto de su intimidad. Con el paso del tiempo lograron afianzar una dinámica familiar basada en el acompañamiento mutuo y en la construcción de un entorno centrado en sus hijos, un aspecto que ocupa un lugar central en la vida del exfutbolista.

La familia está integrada por Tomás, el hijo que Pablo Migliore tuvo en una relación anterior, y por Santino y Vito, nacidos de su amor con Natalia Brucki. Con el correr de los años, el grupo familiar se consolidó como una familia ensamblada en la que los tres hijos ocupan un rol protagónico. De hecho, el exarquero habló en distintas entrevistas destacando la importancia que tienen para él, llevando sus nombres tatuados en el pecho como una manera de reflejar el fuerte vínculo que mantiene con cada uno de ellos.

Pablo Migliore y sus hijos, Santino y Vito

A lo largo de su carrera, el actual participante de MasterChef Celebrity siempre destacó que la familia se convirtió en uno de los pilares fundamentales de su vida. Esa unión también quedó reflejada en algunos de los momentos más complejos que atravesó. En 2013, cuando enfrentó una situación judicial que lo mantuvo detenido durante varias semanas, la fotógrafa se mostró a su lado y sostuvo públicamente su respaldo. Aquella etapa puso de manifiesto la fortaleza del vínculo que ambos habían construido junto a sus hijos.

De acompañarse desde la pasión a compartir un negocio juntos: El presente de Pablo Migliore y Natalia Brucki

Más allá de la vida familiar, Pablo Migliore y Natalia Brucki también encontraron puntos de encuentro en el ámbito laboral. Con el deporte como eje común de sus pasiones, ambos desarrollaron actividades relacionadas con el mundo futbolístico, un espacio que forma parte de su día a día desde hace años y que les permitió compartir proyectos más allá de la vida familiar. La fotógrafa construyó su propio camino profesional que le permitió por años mantenerse cerca del fútbol y de competencias formativas.

Pablo Migliore, Natalia Brucki y sus hijos

A través de su amor por la fotografía, la pareja del arquero desarrolló trabajos relacionados con imágenes de jugadores, encuentros deportivos y retratos, consolidando una experiencia propia dentro de un universo que conoce de cerca gracias a su relación. Al mismo tiempo, impulsó un emprendimiento personal enfocado en la indumentaria deportiva. Desde Ramos Mejía, desarrolló una marca orientada a prendas para entrenamiento y actividad física. Este proyecto le permitió combinar su cercanía con el deporte con una iniciativa comercial propia.

Además de compartir la vida familiar, Pablo Migliore y Natalia Brucki también encontraron un punto de encuentro en el trabajo. En distintas oportunidades, el participante de MasterChef Celebrity destacó el talento de su pareja para sacar fotos. Mientras el exarquero continúa ligado al fútbol desde distintas iniciativas, su pareja impulsó una marca de indumentaria deportiva que se consolidó como uno de los emprendimientos que forman parte de su presente.

Pablo Migliore y Natalia Brucki

Pablo Migliore encontró junto a Natalia Brucki un espacio donde convergen la vida cotidiana, la crianza de sus hijos y distintas actividades vinculadas al deporte. Con el paso de los años, ambos consolidaron una dinámica basada en objetivos compartidos, acompañados por Tomás, Santino y Vito, quienes ocupan un lugar central en su día a día. Entre iniciativas profesionales, proyectos propios y una rutina construida en conjunto, la pareja continúa desarrollando un recorrido en común que integra gran parte de su presente.

VDV