Luck Ra mostró su retoque estético a dos meses de su separación de La Joaqui: "Lo lograron"

A dos meses de su separación de La Joaqui, Luck Ra volvió a llamar la atención de sus seguidores con una inesperada decisión vinculada a su imagen. El cantante cordobés compartió una fotografía desde un consultorio y reveló que decidió someterse a un retoque estético que durante mucho tiempo había evitado.

Luck Ra y La Joaqui se separaron hace dos meses

La publicación no pasó desapercibida, especialmente por la particular frase que eligió para acompañar la imagen. "Lo lograron, me voy a hacer los dientes", escribió el artista, quien de esta manera confirmó el cambio que decidió realizarse después de años de comentarios y cuestionamientos sobre su apariencia.

El retoque estético que decidió hacerse Luck Ra

El cambio que Luck Ra anunció está relacionado con su dentadura. El cantante compartió una fotografía desde el consultorio de su odontólogo, donde se lo puede ver preparado para ser atendido, y contó que finalmente decidió modificar sus dientes. Por el momento, no se conoce qué procedimiento realizará ni cuál será el resultado, pero lo que sí es seguro es que será un cambio radical.

Luck Ra se arreglará los dientes

Sin embargo, lo que generó repercusión fue la frase que eligió para comunicarlo: "Lo lograron". Sus palabras parecen hacer referencia a las personas que durante años hicieron comentarios y burlas sobre su dentadura en redes sociales. La decisión también representa un cambio respecto de la postura que había mostrado anteriormente, cuando defendía su apariencia natural y aseguraba que no tenía intención de modificarla para responder a las críticas. Uno de los motivos que había explicado en el pasado estaba relacionado con un accidente que sufrió durante un show en Jujuy, a raíz del cual uno de sus dientes quedó dañado.

Las burlas sobre su apariencia que afectaron a Luck Ra

Los dientes de Luck Ra fueron durante mucho tiempo uno de los principales blancos de las burlas que recibió en la web. El cantante había intentado responder a esos comentarios con humor e incluso se mostró dispuesto a jugar con las comparaciones que los usuarios hacían sobre su aspecto físico. Una de las más repetidas fue su parecido con Burro, el personaje de Shrek. Lejos de esquivar esa comparación, hace poco el artista decidió apropiársela y compartió una foto en la que apareció disfrazado del personaje.

Las constantes burlas que recibía Luck Ra sobre su dentadura

Sin embargo, detrás de esa actitud también hubo momentos de malestar. Durante una presentación en la Fiesta Nacional de la Nieve, en Bariloche, el cantante llegó a quebrarse en llanto sobre el escenario al hablar del dolor que le provocaban los ataques que recibía por su apariencia. Por eso, su reciente decisión adquiere otra dimensión. Aunque no aseguró que el tratamiento sea una consecuencia directa de las burlas, llega después de años en los que reconoció públicamente cuánto podían afectarlo los comentarios sobre su físico.

La separación de Luck Ra y La Joaqui

El anuncio de Luck Ra se produjo además a dos meses de su separación de La Joaqui, una relación que durante su tiempo juntos despertó un fuerte interés entre sus seguidores. Los artistas compartieron tanto momentos personales como profesionales y se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la escena musical. Tras la ruptura, ambos continuaron con sus respectivas carreras y sus vidas volvieron a ocupar espacios diferentes en los medios y en las redes sociales.

Luck Ra y La Joaqui

En el caso de Luck Ra, su presente estuvo atravesado por distintas situaciones que mantuvieron la atención sobre él, desde su vida personal hasta las cuestiones vinculadas con su imagen. Ahora, su visita al odontólogo volvió a instalarlo en el centro de la conversación por una decisión que, más allá del resultado final, marca un cambio en relación con la postura que había sostenido durante años.