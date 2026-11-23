Mientras atraviesa un momento de mucha actividad profesional entre la televisión, el streaming y la actuación, Julieta Poggio también encuentra tiempo para disfrutar de sus actividades fuera de los estudios. En esta oportunidad, la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) se trasladó hasta una laguna de Pilar, donde volvió a probar una disciplina que ya había llamado su atención en octubre de 2025: el wakeboard. La experiencia tuvo una particularidad respecto de su primer acercamiento, ya que esta vez se animó a deslizarse sobre el agua remolcada directamente por una lancha.

Juli Poggio probó el Wakeboard

Juli Poggio volvió a practicar wakeboard y se animó a un nuevo desafío sobre el agua

A través de sus redes sociales, Julieta Poggio compartió distintos videos de su jornada deportiva, en los que se la pudo ver sobre una tabla mientras era arrastrada por una embarcación. La actividad, conocida como wakeboard, consiste en mantenerse de pie sobre una única tabla mientras una lancha tira de ella mediante una cuerda, lo que permite deslizarse sobre el agua y atravesar las olas que deja el motor. A diferencia del esquí acuático tradicional, que suele practicarse con dos esquíes, esta modalidad requiere equilibrio y coordinación para sostener la postura durante el recorrido. “Mi primera vez”, exclamó con alegría al mostrar imágenes en sus redes.

No es la primera vez que la actriz se acerca a este deporte. En octubre de 2025 había compartido su debut en la disciplina, aunque en aquella oportunidad utilizó un sistema de cable aéreo para desplazarse sobre el agua. Ahora, con la llegada de los días más cálidos, decidió volver a intentarlo con una modalidad diferente y sumó una nueva experiencia a sus actividades al aire libre.

El presente de Juli Poggio entre MasterChef Celebrity, el streaming y la actuación

La jornada deportiva llegó en medio de una etapa de mucho movimiento para Julieta Poggio, que durante 2026 consolidó su presencia en distintos espacios del entretenimiento. En televisión, forma parte de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe, donde se enfrenta a los desafíos culinarios y protagoniza distintos momentos que generan repercusión entre los espectadores. A su vez, se sumó a la conducción del react digital del regreso de Popstars, una propuesta que se emite a través de Streams Telefe y que le permite continuar desarrollando su faceta como conductora en el entorno digital.

Juli Poggio incursionó en el mundo de las novelas verticales

En paralelo, Juli Poggio también volvió a apostar por la actuación y se incorporó al fenómeno de las novelas verticales, un formato de ficción pensado para consumirse desde el celular. En octubre estrenó La Fórmula SX, una miniserie de diez episodios que protagonizó junto a Juan Guilera para Banderas Perfumes y que tuvo la dirección de Gimena Accardi. Semanas después, llegó No me rompas el corazón, su primer protagónico largo para la plataforma argentina Shorta. Así, la joven vive un presente lleno de actividades profesionales pero dejando un espacio para los momentos de recreación y diversión