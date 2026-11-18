Germán Martitegui tuvo un encuentro diferente al que suele protagonizar en sus restaurantes o en los programas de televisión. En septiembre de 2026, el chef visitó el Colegio María de Guadalupe, ubicado en el barrio Las Tunas de Tigre, donde compartió una jornada con los estudiantes y conversó sobre su recorrido profesional, los desafíos de la gastronomía y la importancia de encontrar una vocación.

Germán Martitegui visitó una escuela en Tigre

Durante la visita, los alumnos también tuvieron la oportunidad de mostrarle sus propias habilidades culinarias. Con distintas preparaciones, recibieron al cocinero y le contaron las historias personales que había detrás de cada receta. El intercambio quedó registrado en un video en el que se pudo ver al jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) probar los platos y escuchar con atención las experiencias de los jóvenes.

Los platos que los alumnos prepararon para Germán Martitegui

Entre las preparaciones que degustó Germán Maritegui hubo una causa que una de las estudiantes decidió recrear por su vínculo con sus raíces familiares: "Hice la causa porque, bueno, mi familia es de ahí y me gustó recrearla porque es uno de mis platillos favoritos", explicó mientras le contaba cómo había elegido el plato.

Otro de los alumnos compartió una historia vinculada con su abuela y el tiramisú, un postre que se convirtió en una tradición familiar: "Se me ocurrió prepararle un tiramisú a mi abuela para el Día de la Madre y pasarlo con ella. Y nada, y quedó ahí la costumbre", relató. También participó una estudiante que encontró en la cocina una manera de elaborar preparaciones para personas celíacas, como ella: "Quise aprender a hacérmelo a mí misma y mi idea era darle a la gente que es celíaca igual como yo, y que hay otras cosas", contó.

La reacción de Germán Martitegui a los platos de los alumnos

A medida que escuchaba las explicaciones de los estudiantes y probaba sus preparaciones, Germán Martitegui dejó ver su sorpresa por el vínculo que los chicos tenían con la cocina: "Nunca me imaginé que iban a cocinar tipo en sus casas, en serio", comentó durante el encuentro. Antes de probar uno de los postres, incluso pidió permiso con naturalidad: "¿Puedo?", a lo que las alumnas respondieron entre risas: "Sí, mandale" y "Sí, obvio". Al finalizar, el chef les agradeció la invitación: "Y gracias por invitarme".

Germán Martitegui visitó una escuela en Tigre

La visita también se relaciona con el interés que Germán Martitegui viene demostrando por acercar la gastronomía a distintas comunidades del país. En esta oportunidad, el encuentro con los estudiantes de Tigre le permitió conocer de cerca sus experiencias y descubrir las motivaciones que encuentran detrás de cada preparación. Más allá de la degustación, la jornada dejó espacio para escuchar las historias de los alumnos y conocer cómo la cocina forma parte de sus vidas cotidianas.