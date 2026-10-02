Stephanie Demner posó junto a su hija Ariana y Jazmín en la panza para describir cómo será el día de la madre: "El más especial de todos"

Stephanie Demner atraviesa una etapa muy especial junto a su familia. La influencer espera el nacimiento de su segunda hija, Jazmín, fruto de su relación con el extenista Guido Pella, y compartió en redes sociales una producción de fotos con su beba en la panza y su hija Jazmín en el mes de las madres.

Stephanie Demner compartió con sus seguidores su especial campaña en el mes de la madre

A pocos días de la celebración del Día de la Madre, que tendrá lugar el 18 de octubre, Stephanie Demner publicó una serie de postales en las que aparece junto a su hija Ariana y su embarazo. Con una sonrisa y en un clima de ternura, ambas protagonizaron una campaña que la influencer describió como una de las más significativas de su vida.

Stephanie Demner junto a su hija Ariana y Jazmín en la panza//Instagram

“Esta campaña y este día de la madre sin dudas es el más especial de todos, mi chiquita compartiendo una de mis pasiones más grandes y Jaz en la panza sumándose a este equipazo”, escribió Demner junto a las imágenes donde se las observa a madre e hijas en diferentes situaciones de cariño y complicidad.

Stephanie Demner junto a su hija Ariana y Jazmín en la panza//Instagram

Uno de los atuendos de la influencer que cobró gran protagonismo en la producción, fue un vestido largo en tono azul claro que se le notaba bien la panza de embarazada, con tirantes finos y un escote sutil. Completó el conjunto con accesorios dorados y llevó el cabello suelto, en línea con una estética elegante y delicada.

Ariana, por su parte, lució un vestido blanco de encaje con mangas cortas y detalles suaves. También llevó un pequeño collar que acompañó el look de la niña. Ambas posaron con prendas en tonos claros, lo que reforzó el estilo cálido y familiar de la sesión para el Día de la madre.

Los looks de Stephanie Demner y su hija Ariana//Instagram

Stephanie Demner lució dos blusas colores pasteles para el Día de la Madre

Durante la campaña por el Día de la Madre, Stephanie Demner mostró dos blusas donde la transparencia y los colores pasteles son los protagonistas y para acompañar una producción cargada de ternura y elegancia. La influencer compartió las imágenes en sus redes sociales y volvió a destacar por su estilo cuidado y sofisticado.

Stephanie Demner con su blusa transparente celeste//Instagram

El primer look estuvo compuesto por una blusa celeste, confeccionada en una tela ligera y translúcida. Demner completó la propuesta con varias capas de collares en tonos azules y plateados, pendientes a juego y una pulsera delicada, que aportaron brillo y armonía. Para el segundo cambio de vestuario, eligió una blusa amplia de color crema, también de textura liviana, sobre una prenda blanca. La combinación de tonos claros reforzó la estética suave y elegante de la campaña, vinculada a la celebración de la maternidad.

Stephanie Demner con su blusa transparente amarilla//Instagram

Como accesorios, la influencer sumó un collar fino con piedras verdes, pendientes discretos y una pulsera dorada. Con estas propuestas, Stephanie Demner apostó por prendas delicadas y accesorios sutiles para transmitir una imagen cálida, refinada y acorde a la celebración del Día de la Madre.