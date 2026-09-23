Stephanie Demner disfruta de su segundo embarazo y de poder construir looks en tendencia que se adaptan a su estado actual. En esta oportunidad, la empresaria eligió una propuesta relajada y con mucha personalidad que no pasó desapercibida para sus seguidores de las redes sociales.

El look de Stephanie Demner con chaqueta de gamuza y denim wide leg

Stephanie Demner atraviesa el octavo mes de embarazo de su segunda hija, Jazmín, fruto de su amor con Guido Pella y volvió a demostrar que la maternidad no modifica su estilo. La influencer eligió un look relajado y con mucha personalidad para lucir su pancita y se sumó a una de las tendencias que pisa fuerte esta temporada: el boho chic.

La propuesta combinó prendas de inspiración bohemia con otras piezas más urbanas, logrando un estilismo canchero y fácil de llevar. Una elección que, además de acompañar su embarazo, la modelo dejó en claro que las tendencias también pueden adaptarse a los distintos momentos de la vida.

Stephanie Demner lució su embarazo con un canchero look boho chic que es tendencia

El gran protagonista del outfit de Stephanie Demner fue una chaqueta de gamuza marrón, una de las prendas asociadas por excelencia a la estética bohemia. El diseño se destacó especialmente por sus largos flecos, ubicados tanto en las mangas como en el torso, que aportaron movimiento y reforzaron el espíritu setentoso del conjunto.

Debajo, Stephanie Demner llevó un body negro de mangas largas, una pieza básica que funcionó como contrapunto frente a la textura y el volumen de la chaqueta. El negro también ayudó a equilibrar el look y permitió que la gamuza se llevara todas las miradas. Además, apostó por un jean de estilo wide leg en un tono celeste. El pantalón sumó un detalle de rotura sutil a la altura de la rodilla, aportando una cuota descontracturada y urbana.

Stephanie Demner lució su embarazo con un canchero look boho chic que es tendencia

El accesorio de lujo que elevó el look boho chic de Stephanie Demner

Como complementos, Stephanie Demner eligió accesorios que terminaron de definir la propuesta. La creadora de contenidos agregó lentes de sol oscuros, un clásico que sumó una impronta moderna, y un bolso negro matelassé de Chanel con cadena dorada.

El accesorio de la reconocida firma francesa aportó el contraste perfecto frente a las prendas de inspiración bohemia. Así, el look pasó de una propuesta casual y relajada a un estilismo con un marcado aire de lujo urbano. Por otro lado, la combinación de gamuza, flecos, denim wide leg y accesorios sofisticados resume una de las claves del boho chic actual: recuperar elementos de inspiración vintage y bohemia, pero llevarlos a conjuntos modernos y casuales.

Stephanie Demner lució su embarazo con un canchero look boho chic que es tendencia

De esta manera y en su octavo mes de gestación, Stephanie Demner lució su embarazo con un canchero look boho chic que es tendencia. Asimismo, la joven volvió a apostar por un look cómodo, canchero y fiel a su estilo con un marcado aire de lujo, mientras espera la llegada de Jazmín, su segunda hija.