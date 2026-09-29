Stephanie Demner reveló detalles de su embarazo: cómo será Jazmín

Stephanie Demner atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida familiar mientras se prepara para volver a ser mamá. A lo largo de los últimos meses, la modelo fue registrando diferentes momentos de su segundo embarazo y parte del camino que transita junto a Guido Pella y su hija mayor, Arianna.

A medida que se acerca el nacimiento, los preparativos y controles comenzaron a ocupar cada vez más espacio en sus publicaciones. La influencer continúa documentando algunos momentos de esta nueva etapa familiar, mientras crece la expectativa por la llegada de la beba. En las últimas horas, uno de esos controles le permitió conocer nuevos detalles sobre Jazmín, la hija que espera junto al extenista.

Stephanie Demner transita la recta final de su segundo embarazo

La llegada de Jazmín marcará una nueva etapa para la familia que Stephanie Demner formó junto a Guido Pella. La pareja ya es mamá y papá de Arianna, su primera hija, y ahora se prepara para recibir a una nueva integrante. Desde que hizo público su segundo embarazo, la modelo utilizó sus redes sociales para registrar distintos momentos de la gestación. El crecimiento de su panza, algunos preparativos y diferentes instancias de esta etapa fueron apareciendo en sus publicaciones, mientras Jazmín se convirtió en una de las grandes protagonistas de su contenido.

Stephanie Demner atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida familiar (Instagram)

En las últimas horas, Stephanie asistió a un nuevo control y posteriormente publicó algunas de las imágenes que recibió. Según puede observarse en la pantalla de la ecografía difundida por ella, al momento del estudio transitaba las 33 semanas y 3 días de gestación. La publicación también permitió conocer un nuevo dato sobre el crecimiento de la beba. En la imagen, Stephanie escribió: “Hola Jazmincita” y reveló que le habían anticipado una característica que llamó especialmente la atención durante el control. La ecografía se convirtió así en uno de los registros más recientes de esta etapa del embarazo, cuando faltan pocas semanas para la llegada de Jazmín.

Además de mostrar las imágenes de su hija, la modelo decidió contar qué detalles llamaron la atención durante el control. La observación terminó dando lugar a un divertido intercambio sobre los rasgos de Jazmín, que la influencer no dudó en compartir con sus seguidores.

Cómo será Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella

Con el humor que suele utilizar en sus publicaciones, Stephanie Demner finalmente contó qué fue lo que observaron durante la ecografía. “Nos dijo Lau que viene cachetona”, escribió sobre una de las imágenes de Jazmín y agregó entre risas: “El sueño de Guido”. Además, la emprendedora reveló que la beba tiene un peso estimado de 2,450 kilos, un dato que acompañó con dos corazones rojos. Sin realizar interpretaciones médicas sobre el estudio, la publicación permitió conocer cómo avanza el embarazo a partir de la información que ella misma decidió dar a conocer.

Stephanie reveló qué fue lo que observaron durante la ecografía (Instagram)

Pero los detalles no terminaron ahí. En otra historia, la Licenciada en Gestión de Medios y Entretenimiento mostró una conversación privada con su obstetra luego de enviarle las imágenes del estudio. La reacción del profesional estuvo centrada justamente en algunos de los rasgos que podían apreciarse en las imágenes. “Ahhh los cachetes y la boca que tiene!!!”, fue el mensaje que recibió. “Lo primero que me dijo @nachoptomasone con las imágenes”, escribió la empresaria al publicar la captura de la conversación.

La modelo llevó la situación un poco más lejos y decidió imaginar cómo podría verse su hija dentro de la panza. Para hacerlo, publicó una selfie en la que aparece frunciendo el rostro y haciendo un gesto marcado con los labios, en referencia al comentario que había recibido minutos antes. “Me la imagino así adentro de la panza”, escribió sobre la fotografía, nuevamente entre risas.

Stephanie Demner mostró uno de sus últimos controles​ (Instagram)

De esta manera, la modelo transformó el resultado del control en una divertida secuencia con la que mostró cómo imagina a Jazmín durante estas últimas semanas de embarazo. Con el nacimiento cada vez más cerca, Stephanie Demner mostró uno de sus últimos controles y reveló nuevos detalles sobre Jazmín. Esta vez, los cachetes y la boca de la beba se llevaron toda la atención, incluso antes de su llegada al mundo.