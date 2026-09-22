Ari, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella, protagonizó una divertida travesura con la complicidad de su madre

Stephanie Demner construyó a lo largo de los años una fuerte presencia en las redes sociales, donde comparte contenidos vinculados con su trabajo como influencer y empresaria, además de mostrar algunos aspectos de su vida cotidiana. Su comunidad también acompañó diferentes etapas de su vida personal, que fue incorporando de manera natural a sus publicaciones.

Dentro de ese universo, su familia tiene un lugar especial. Su relación con Guido Pella y la llegada de Ari, su primera hija, dieron paso a una nueva faceta de su contenido, con postales de viajes, celebraciones y distintos momentos familiares que permiten seguir de cerca el crecimiento de la pequeña.

El presente familiar de Stephanie Demner y Guido Pella

Stephanie Demner y Guido Pella se convirtieron en padres de Ariana en julio de 2022. Desde entonces, la influencer compartió en diferentes oportunidades imágenes y videos relacionados con el crecimiento de su hija y algunas de las situaciones que forman parte de su intimidad familiar. Ari cumplió cuatro años en julio de 2026 y su mamá eligió su comunidad digital para dedicarle unas palabras y recuperar diferentes momentos de su crecimiento. En aquella oportunidad, Demner dio a conocer difetentes fotografías de varias etapas de la vida de su hija, desde sus primeros meses hasta imágenes mucho más recientes.

Stephanie Demner y Guido Pella junto a Ari, su primera hija (Instagram)

Actualmente, la familia se prepara para recibir a una nueva integrante, debido a que esperan a su segunda hija. Con varias postales, los dos revelaron en Instagram y generaron furor entre sus seguidores. Mientras atraviesan la espera, ambos continúan mostrando algunos momentos junto a Ari, quien aparece con frecuencia en las publicaciones familiares.

La divertida travesura de Ari con el maquillaje de Stephanie Demner

Esta vez, Ari fue la protagonista de una divertida travesura que su mamá decidió registrar con el teléfono. La pequeña encontró en el maquillaje de su mamá todo lo necesario para desplegar su creatividad frente al espejo, mientras la influencer observaba lo que sucedía y se convertía en cómplice del juego.

Lo que comenzó con la niña probando diferentes productos sobre su propio rostro terminó involucrando también a Guido Pella. El extenista se sumó a la ocurrencia de su hija y aceptó convertirse en su siguiente modelo, incluido un particular momento en el que la pequeña le colocó labial.

Concentrada frente al espejo, la jovencita comenzó a experimentar con el maquillaje de su mamá mientras Stephanie seguía atentamente cada uno de sus movimientos. En lugar de interrumpir el juego, la influencer tomó su teléfono y registró la particular secuencia protagonizada por su hija.

La pequeña travesura de Ari con Guido Pella (Instagram)

A medida que transcurre el video, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella continúa probando los productos y observando el resultado. La presencia de su madre detrás de cámara termina siendo fundamental para registrar una travesura que todavía tendría un protagonista más. Después de experimentar con su propio maquillaje, decidió sumar a su papá al juego. El extenista aceptó la propuesta de su hija y se dejó maquillar por ella, mientras su pareja continuaba grabando el encuentro.

Uno de los momentos más particulares de la secuencia llegó cuando la pequeña tomó un labial al que le llaman "el hinchador de labios" y comenzó a aplicárselo a su papá. Guido permaneció frente a ella y dejó que Ari le pintara los labios hasta sentir una sensación de frío. Ari y su mamá,cómplices, se rieron y dejaron que transcuran unos minutos hasta que la pequeña decidió sacarle el maquillaje a su papá, corriendo detrás de él luego de la travesura.

Stephanie decidió compartir la secuencia completa en sus redes sociales y mostrar así uno de los momentos cotidianos que atraviesa junto a su hija. La complicidad entre madre e hija quedó registrada durante toda la escena, desde los primeros intentos de su hija frente al espejo hasta la incorporación de Guido al juego.

Esta vez no fue una celebración ni un acontecimiento especial el que terminó convirtiéndose en contenido para sus redes. Una situación cotidiana alcanzó para que Ari, Stephanie Demner y Guido Pella mostraran cómo se divierten en familia entre travesuras y juegos.