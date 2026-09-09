En Caras: De Bárbara Lombardo en un evento a Stephanie Demner embarazada

Bárbara Lombardo, Toti Quesada y Stephie Demner –embarazada de su segunda hija– dijeron presente en noches exclusivas donde el arte, la tecnología y el glam fueron los grandes protagonistas de la semana.

Encuentro con sabor, formas y texturas: una experiencia única by Nicola Costantino

Sabores, formas y texturas se encontraron para despertar los cinco sentidos en El Banquete, una experiencia única concebida por Nicola Costantino, en Udaondo Buenos Aires. La noche reunió a líderes de opinión, referentes de la cultura y el mundo empresarial que elogiaron el evento.

Andrea Martinez con Nicola Costantino, Natalia Grobocopatel junto Celina Saubidet y Allegra con Manuel Antelo.

Celebrities, tecnología e innovación en Nordelta: Quesada y Lombardo subieron a una gran balsa simbólica

El relanzamiento de Smart en Argentina convocó a celebrities con una experiencia especialmente diseñada para conocer de cerca los Smart #1 y los Smart #3.

La presentación fue en Manso, Nordelta, y combinó producto, tecnología, lifestyle y entretenimiento. Toti Quesada y Bárbara Lombardo elogiaron la exhibición sobre una balsa exclusiva que simbolizó la llegada de la icónica marca de autos a la Argentina.

Toti Quesada en el relanzamiento de Smart.

Modelos, sensualidad y glam en Casa Néctar: Una colección de lencería bajo el lema “Very Sexy After Dark”

Con una celebración nocturna en Casa Néctar, en un espacio ambientado con velas, rosas rojas y exquisita fragancia, se llevó a cabo la presentación de “Very Sexy After Dark”, la nueva línea de Victoria’s Secret.

Camila Cavallo, Brenda Aloy, Stephie Demner y Anabel Sánchez.

Diseños sofisticados que potencian la silueta con cortes dramáticos y acabados de alta costura se lucen en bras, tops tipo corsé, bodysuits y pequeños vestidos negros en sedas y encajes nobles. Camila Cavallo, Brenda Aloy, Stephie Demner y Anabel Sánchez fueron algunas de las modelos elegidas.