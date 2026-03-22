Así está hoy Stephanie, la hija de Andrea Pietra, a sus 16 años

Este domingo 22 de marzo, Andrea Pietra celebró un momento muy especial en su vida: el cumpleaños número 16 de su hija adoptiva, Stephanie, a quien cariñosamente llama Ani. A través de sus redes sociales, la actriz compartió imágenes actuales de la adolescente y dejó ver, con emoción, cuánto ha crecido con el paso de los años.

Andrea Pietra, una mamá más que orgullosa

Desde que tomó la decisión de convertirse en madre, Andrea Pietra encontró una nueva forma de felicidad. Luego de atravesar distintos tratamientos de fertilidad, la artista eligió el camino de la adopción internacional y viajó en busca de cumplir su deseo de maternar. Así fue como llegó a su vida Stephanie, una niña nacida en Haití que cambiaría su historia para siempre.

Stephanie, la hija de Andrea Pietra | Instagram

Stephanie nació el 22 de marzo de 2010 en el país del Caribe antes mencionado y, con apenas un año de vida, fue adoptada por la célebre actriz. Hoy, quince años después de aquel encuentro, la pequeña se transformó en una adolescente con identidad propia, que se hace llamar Ani Pietra, consolidando un vínculo lleno de amor, crecimiento y resiliencia.

Con motivo de una nueva vuelta al sol, la protagonista de El Eternauta le dedicó un mensaje cargado de ternura en su cuenta personal de Instagram: “Hoy cumple 16 la hermosura más grande de mi mundo, mi nena Ani Pietra”. Luego, describió a su hija con palabras que reflejan admiración y orgullo: “Ani te amo con todo mi corazón, sos el sol y la alegría, mi Roberta Carlos amiga de todos, buena, empática y muy graciosa”.

En la misma publicación, la actriz también destacó el vínculo que las une y cómo ese cariño se fortalece día a día: “Acompañarte en el camino es un planazo que cada día se pone mejor. El universo es tuyo. Sabelo siempre. Te amo”, concluyó, dejando en evidencia la profunda conexión que mantiene con su hija. La cumpleañera, agradeció el tierno y conmovedora muestra de amor, y respondió: "Lloro, te amo mami".

Stephanie, la hija de Andrea Pietra | Instagram

Any y Andrea, una historia de resiliencia y salvación

Con el correr de los años, y desde la llegada de Stephanie a la vida de Andrea Pietra, la dramaturga y la pequeña conformaron un vínculo inquebrantable. En cada ocasión especial, la historia de vida de ambas se transforma en un sinónimo de valentía, salvación y resiliencia. Tal es así que, en distintas oportunidades, la amante de la cocina expresó: “Un día, un amigo me habló de alguien que había adoptado allá (en Haití), me pasó los datos y dejé el tema en el freezer por un año, hasta le pasé los datos a una amiga que adoptó antes que yo. Un día llamé y arranqué el trámite, se hace todo por cancillería. En ese momento era más fácil porque Haití había sufrido el terremoto y estaba devastado, había más de 900 orfanatos. Yo presenté una carpeta y enseguida me dijeron a quién me iban a dar, no me importaba que fuera nena o nene, sí quería que fuera lo más chico posible para criarlo”.

Stephanie, la hija de Andrea Pietra | Instagram

En aquel entonces, la recién nacida estaba en búsqueda de una familia que la cobijara: “Estaba en un orfanato desde los 20 días. Cuando se iniciaron los trámites yo no podía viajar porque estaba trabajando, así que Daniel (su esposo) iba y venía todo el tiempo. Allá dormía en el piso, sin comer y sin bañarse, pero desde que la vio no la pudo dejar. Ella vino al país cuando tenía seis meses, tenía mucha necesidad de amor. Ella se llama Stephanie, pero quiere que la llamemos Any”. Cada aniversario, esta historia de resiliencia y amor vuelve a cobrar vida, consolidándose como un ejemplo del fuerte lazo que construyeron juntas.

Una vez más, Andrea Pietra deja constancia de cómo su hija cambió radicalmente su vida. Paseos en familia, selfies en el espejo, risas y viajes por el mundo, conforman las postales más atesoradas por una actriz que, día a día, revalida su instinto de maternar a una joven que, así como lo perdió todo cuando tenía pocas horas de vida, ganó una gran familia que se enorgullece de ella en todo momento.

NB