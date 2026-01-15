Andrea Pietra recordó a Alejandra Darín, a un año de su muerte

Este miércoles 15 de enero se cumple un año de la muerte de Alejandra Darín, la hermana del afamado actor Ricardo Darín. Es por esta razón que las redes sociales se llenaron de posteos y homenajes a la referente gremial y presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Una de ella fue su entrañable amiga, Andrea Pietra quienes conformaron un vínculo inquebrantable.

El conmovedor mensaje de Andrea Pietra para Alejandra Darín

Alejandra Darín falleció hace exactamente un año tras una larga y sigilosa batalla contra el cáncer de mamas, una enfermedad que se acrecentó en las últimas semanas previas a su muerte. La noticia dejó devastada a toda la familia y a sus seres queridos, entre ellos su más fiel amiga, Andrea Piltra. Por esta razón, la actriz eligió sus historias de 24 horas para recordarla con un conmovedor posteo.

Alejandra Darín y Andrea Pietra | Instagram

Para ello, eligió una de las postales más significativas para ambas, donde se las ve sumamente relajadas disfrutando de mates al aire libre. "Un año sin vos. Acá con el árbol, el cielo, el agua de los patos y Toto, en uno de esos lugares donde disfrutábamos de nuestras charlas”, comenzó escribiendo. Acto seguido, sin utilizar frases extensas, exclamó: “Así te recuerdo. Así te siento. Para siempre y hasta siempre".

Alejandra Darín | Instagram

Alejandra Darín, un legado vigente en Ricardo Darín y Andrea Pietra

Alejandra Darín afrontó una dura enfermedad que terminó con su vida a los 62 años. No obstante, su paso por el mundo actoral dejó huellas imborrables para sus seres queridos y allegados. La artista era profundamente respetada por su compromiso y su trayectoria teatral. Con convicción, capacidad de liderazgo y un fuerte sentido de pertenencia, la hermana de Ricardo Darín presidió la Asociación Argentina de Actores y Actrices levantando la bandera de los derechos laborales del sector.

Su forma de ver la vida y el mundo era admirada por quienes tenían el privilegio de formar parte de su vida. Durante su larga trayectoria como intérprete, en 1989 conoció a Andrea Pietra formando juntas una amistad que traspasó los escenarios y se convirtió en familia. “Hermanas por elección”, se decían. “Hicimos familia, celebraciones, vacaciones. Nos hicimos amigas, hermanas”, escribió con nostalgia Pietra días después de despedirla para siempre.

Sin saberlo, esta fotografía cotidiana quedó inmortalizada como el símbolo de su amistad, donde no solo Andrea Pietra y Alejandra Darín compartían el amor por la actuación y el arte, sino que también transitaban juntas la vida. La familia, los valores, el tiempo juntas y las adversidades forman parte de una “incondicionalidad que no iba a desarmarse nunca”, incluso más allá de la muerte.

NB