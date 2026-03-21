El impactante look de María Belén Ludueña en el Teatro Colón: bordado a mano y el color tendencia

En la recta final de su embarazo, María Belén Ludueña disfrutó de una ocasión muy especial junto a su esposo Jorge Macri y las fotos de su look cautivaron a todos sus seguidores de las redes sociales. La conductora escogió un diseño artesanal, sofisticado y con el color tendencia de la temporada.

Con pancita y mucho glamour: María Belén Ludueña compartió su look de noche

En una noche marcada por la elegancia y la cultura, María Belén Ludueña deslumbró con un look sofisticado y luminoso durante una salida romántica con su pareja Jorge Macri. La pareja asistió a una función de El lago de los cisnes en el majestuoso Teatro Colón, uno de los escenarios más emblemáticos del país, y todas las miradas se posaron en el estilismo de la periodista, que atraviesa las últimas semanas de gestación de su primer bebé.

Para esta oportunidad, María Belén Ludueña apostó por un vestido midi en tono celeste pastel, completamente bordado con detalles brillantes que captaban la luz de manera sutil y elegante. El diseño realizado por Gabriel Lage posee una caída fluida y se mantiene ceñido en el torso, lo que permitió acompañar delicadamente su pancita. El escote cerrado, con transparencias y aplicaciones, aportaba un aire romántico y moderno a la prenda.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

El vestido no solo destacaba por su estilo, sino también por su funcionalidad: cómodo y adaptable, resultó ideal para una noche prolongada en el teatro. La elección del color no fue casualidad ya que María Belén Ludueña sabe que el celeste pastel es un tono suave y sofisticado que está en tendencia este 2026.

En cuanto al beauty look, la comunicadora optó por llevar el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje, en tonos neutros, que resaltó sus facciones sin recargar, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia y naturalidad. Por su parte, su marido Jorge Macri acompañó con un clásico traje oscuro, camisa blanca y corbata negra, manteniendo una estética sobria que permitió que el protagonismo recaiga en el look de su esposa.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

En las imágenes que compartieron ambos en sus respectivas cuentas de Instagram, se puede ver la complicidad que comparten y las miradas y sonrisas que intercambiaron durante la velada. "Noche en la apertura de la temporada de de Ballet en @teatrocolon. Excelente puesta y digno de ver El lago de los cisnes. Gracias @gabriellagecollection por este vestido, una obra de arte hecha a medida para mi embarazo. Gracias por ese gesto tan lindo", escribió María Belén Ludueña en su posteo.

Así, en la antesala de la llegada de su primer hijo fruto de su amor con el Jefe de Gobierno porteño, María Belén Ludueña lució un impactante y glamoroso look en el Teatro Colón que se destacó por ser un diseño bordado a mano y tener el color tendencia: celeste pastel, un tono radiante y delicado que transmite calma.

María Belén Ludueña

El significado del nombre que María Belén Ludueña eligió para su hijo a pocas semanas de nacer

La cuenta regresiva está en marcha y la emoción de María Belén Ludueña ya se hace notar. En una reciente nota, la conductora habló de lo avanzado que está su embarazo y la felicidad que siente por la inminente llegada de su bebé, fruto de su amor con Jorge Macri. Además, compartió una de las noticias más esperadas: el nombre que eligió para su primogénito.

Una decisión que, según dejó ver, no solo fue muy pensada, sino también profundamente significativa. En la entrevista para Mshow, relajada y con una sonrisa que evidenciaba su alegría, la periodista lo anunció sin vueltas: “Se va a llamar Vito”.

María Belén Ludueña

Lejos de tratarse de un nombre elegido al azar, María Belén Ludueña explicó: “Vito es vida, protección, y me parece que con el apellido queda espectacular”. Además, fiel a su estilo espontáneo, admitió entre risas que tuvo un rol clave en la decisión final: “El nombre fue una decisión más mía… soy la madre y lo estoy transportando”.

En la semana 33 de gestación, María Belén Ludueña se mostró enfocada en disfrutar el presente y atravesar esta etapa con calma. “Estoy muy tranquila, conectando con el bebé”, aseguró, marcando un cambio en su ritmo habitual, mucho más pausado y consciente. Esta etapa que la tiene como mamá primeriza está siendo muy especial para la presentadora y su pareja.