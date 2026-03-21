Viviana Saccone y sus hijas, Alegra y Serena, en Punta Cana: el increíble parecido y lo mucho que crecieron

Las redes sociales se convirtieron, una vez más, en la ventana perfecta para conocer todos los detalles de las vacaciones de Viviana Saccone. Esta vez, la actriz eligió el Caribe y más precisamente Punta Cana para disfrutar de unos días de descanso junto a sus hijas, Alegra y Serena, fruto de su relación con el cineasta Federico Palazzo.

Viviana Saccone con sus dos hijos, Alegra y Serena

Así son las vacaciones de Viviana Saccone y sus hijas, Alegra y Serena, en Punta Cana

Entre playas de arena blanca, mar turquesa y atardeceres soñados, Viviana Saccone compartió una serie de postales que rápidamente captaron la atención de sus seguidores. En las imágenes se las puede ver relajadas, mate en mano, conversando frente al mar y disfrutando de ese tiempo de calidad que la rutina muchas veces no permite. Sin embargo, más allá del paisaje paradisíaco, hubo un detalle que no pasó desapercibido: el impactante parecido entre la actriz y sus hijas, y lo mucho que crecieron.

Alegra y Serena Palazzo

Alegra Palazzo, la mayor, ya había comenzado a construir su propio camino en el mundo del streaming y la escritura. Con una impronta artística heredada, pero canalizada desde lo digital, la joven se muestra cada vez más consolidada en su identidad. En las fotos del viaje se la ve relajada, con un look descontracturado y sosteniendo un mate, en una escena que resume a la perfección el espíritu del viaje: simple, íntimo y familiar.

Viviana Saccone con sus hijas en Punta Cana

Por su parte, Serena, que se desempeña como tatuadora, también fue protagonista de las publicaciones, especialmente por un detalle que llamó la atención: su cambio de look. En una de las imágenes donde posa junto a su madre, luce un nuevo peinado con trenzas, que le aporta un aire fresco y veraniego, en sintonía con el entorno caribeño. Su estilo, más audaz, contrasta pero a la vez complementa el perfil de su hermana.

Viviana Saccone junto a Alegra y Serena Palazzo

Las postales no solo reflejan un viaje de descanso, sino también el fuerte vínculo que las une. A pesar de los desafíos personales que atravesó la familia en el pasado, las tres se muestran hoy más unidas que nunca, compartiendo risas, confidencias y momentos que quedan inmortalizados en cada imagen. Incluso, luego de compartir un carrusel con fotos, la artista escribió en sus redes sociales: "No existe nada más lindo que estas dos".

Viviana Saccone en Punta Cana

Así, entre mates frente al mar y atardeceres dorados, Viviana Saccone y sus hijas no solo disfrutaron de Punta Cana, sino que también dejaron en evidencia el paso del tiempo y los fanáticos de la actriz se mostraron sorprendidos por el increíble parecido familiar.