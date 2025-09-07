Horóscopo semanal del 7 al 12 de septiembre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 7 al 12 de septiembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)



Carta del tarot: El Mago



Aries, esta semana pide y se te dará. La suerte está de tu lado, pero sé cauteloso y no caigas en fraudes o problemas legales. Evita hablar de más sobre tus planes para protegerte de envidias. Recibirás oportunidades laborales o dinero extra. Haz ejercicio, bebe agua y lleva una dieta balanceada; evita comer mucho por la noche para combatir el insomnio. Invierte en algo sólido como una casa o un coche. Aléjate de personas tóxicas y no te dejes llevar por comentarios negativos. En el amor, evita discusiones por chismes o traiciones; habla claro con tu pareja.

Mejor día: Martes

Números mágicos: 06, 17, 35

Colores: Naranja y blanco

Planeta: Mercurio (comunicación, relaciones públicas, cierres de contratos)

Consejo: Toma un curso de idiomas, inteligencia artificial o redes sociales. Renueva tu guardarropa, vístete con elegancia y evita amores prohibidos. Signos compatibles: Capricornio y Leo.

Advertencia: Cuida migrañas, estrés y ansiedad. Haz ejercicio y reza para mantener la calma.

Cartas españolas: 10 y 12 de copas (juntas laborales, fiestas, compromisos importantes).

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del tarot: El Emperador

Tauro, es momento de crecer, pero esta semana será intensa con mucho trabajo y estrés. Reinventa tus negocios y aprende de las pérdidas. Cuida tu salud (tiroides, garganta, pulmones) y visita al médico. Resuelve problemas en el día, no en la cama, para evitar insomnio. Deja de idealizar el pasado y enfócate en el presente. Paga deudas y arregla asuntos legales. Un negocio o contrato en el extranjero (EE.UU. o Canadá) está en camino.

Mejor día: Miércoles

Números mágicos: 01, 15, 49

Colores: Azul fuerte y rojo

Planeta: Plutón (retomar el camino, arreglar asuntos de hogar o divorcio)

Consejo: Toma un curso de actuación o comunicaciones. Suelta lo que no es para ti y estrena algo (reloj, pulsera, perfume). Signos compatibles: Capricornio y Virgo.

Advertencia: No cargues problemas ajenos. Cambia el celular si está viejo.

Cartas españolas: 2 de bastos y caballo de espadas (viaje próximo, amor de Capricornio o Virgo, posible embarazo).

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del tarot: El Juicio

Géminis, te llega un regalo inesperado o una compensación. Podrías adoptar una mascota que te alegrará. Administra tu tiempo, no te aceleres ni intentes hacer todo a la vez. Evita dramatizar o pensar en cosas negativas (despidos, traiciones). Cambia tu rutina, vístete mejor y haz ejercicio. Un viaje a fin de mes está en puerta, al igual que un amor compatible (Aries o Libra). Cuida tus documentos y protégete de fraudes.

Mejor día: Lunes

Números mágicos: 07, 14, 31

Colores: Naranja y amarillo

Planeta: Júpiter (abundancia, estabilidad)

Consejo: Toma clases de pilates, baile o expresión corporal. Usa un listón rojo con tres nudos o un perfume de pachulí/sándalo. Signos compatibles: Aries y Libra.

Advertencia: Cuida adicciones (alcohol, comida). Evita chismes y personas malintencionadas.

Cartas españolas: 5 y 4 de bastos (embarazo inesperado, asuntos de herencia o títulos).

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del tarot: El Ermitaño

Cáncer, recibirás papelería importante (pasaporte, visa) y resolverás deudas. No cargues problemas ajenos ni ayudes a quien no lo merece. Haz ejercicio, camina y considera una cirugía estética o médica. Evita mentiras y mantente alerta ante personas sin escrúpulos. Arregla tu casa (baño, cocina) para atraer abundancia. Un amor de Aries o Escorpión traerá pasión.

Mejor día: Jueves

Números mágicos: 10, 17, 33

Colores: Blanco y verde

Planeta: Sol (energía, riqueza, estabilidad)

Consejo: Usa agua bendita, un escapulario de San Miguel o prende una veladora blanca/roja. Camina bajo el sol para renovar energías. Signos compatibles: Aries y Escorpión.

Advertencia: Cuida problemas hormonales (vejiga, tiroides). Suelta el pasado y muévete.

Cartas españolas: As y 7 de bastos (negocio, estabilidad, crecimiento laboral).

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del tarot: El Loco

Leo, el dinero llega rápido, pero madura y no gastes de más. Ten dignidad y aléjate de quien no te valora. Administra tu tiempo, levántate temprano y haz ejercicio. Recibirás recompensas laborales o reconocimiento. Resuelve temas de divorcio o pensión alimenticia. Un regaño familiar será un consejo para mejorar. Evita amores del pasado y vive tu verdad.

Mejor día: Miércoles

Números mágicos: 11, 12, 25

Colores: Rojo y verde

Planeta: Neptuno (visión clara al futuro)

Consejo: Haz una cirugía dental o de vista si es necesario. Compra ropa para un evento (boda, bautizo). Signos compatibles: Aries y Sagitario.

Advertencia: Cuida herpes, riñones o infecciones. No mientas para quedar bien.

Cartas españolas: 6 de copas y 7 de bastos (trabajo nuevo, reuniones, fiestas).

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del tarot: As de Oros

Virgo, tu cumpleaños trae alegría y estabilidad. Olvida el pasado y festeja con quienes te quieren. Compra algo para ti (reloj, ropa) y no resuelvas problemas laborales ajenos. Un préstamo para una casa o seguro está en camino. Evita fraudes y protégete de quienes abusan de ti. Un amor de Tauro o Aries hablará de compromiso.

Mejor día: Lunes

Números mágicos: 08, 20, 23

Colores: Amarillo y rojo

Planeta: Saturno (administración, reestructuración de deudas)

Consejo: Toma un curso de cocina o idiomas. Ve a la playa para cortar malas vibras. Signos compatibles: Tauro y Aries.

Advertencia: Cuida migrañas y dolores de espalda. Adopta una mascota.

Cartas españolas: 7 de oros (checa tus cuentas, cuidado con promesas falsas).

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del tarot: El Mundo

Libra, es momento de moverte y crecer. Tramita visas o documentos para vivir en el extranjero. Pide un aumento o un incentivo laboral. Arregla tu casa y compra algo nuevo (TV, celular). Un amor de Géminis o Acuario traerá estabilidad. Sal a eventos sociales, pero no gastes de más. Protégete de envidias con una veladora roja o blanca.

Mejor día: Jueves

Números mágicos: 06, 21, 32

Colores: Azul y rojo

Planeta: Urano (cambios radicales)

Consejo: Estudia algo nuevo y únete a un club deportivo. Signos compatibles: Géminis y Acuario.

Advertencia: Cuida dolores de huesos y articulaciones. Evita chismes.

Cartas españolas: 7 de espadas y as de bastos (resuelve asuntos legales, compromiso firme).

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del tarot: El Sol

Escorpión, la suerte te acompaña con riqueza y estabilidad. Sé práctico y no exageres. Habrá juntas laborales o cambios en tu empresa. Invierte en ti (cirugía estética, ropa). Evita amores prohibidos o tóxicos. Un regalo inesperado o papeles (pasaporte, visa) llegarán. Un amor de Cáncer o Piscis traerá gratitud.

Mejor día: Martes

Números mágicos: 04, 08, 26

Colores: Azul y blanco

Planeta: Luna (guía emocional)

Consejo: Camina bajo la luna llena y prende una veladora. Evita comer de noche. Signos compatibles: Cáncer y Piscis.

Advertencia: Cuida problemas de estómago (gastritis, úlceras). Protégete del mal de ojo.

Cartas españolas: 5 y 4 de oros (dinero extra, suerte en lotería).

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del tarot: La Templanza

Sagitario, el arcángel Miguel te protege. Dale tiempo al tiempo y no te desesperes. Paga deudas, asiste a eventos sociales y planea un viaje. Cambia patrones negativos (alcohol, comida) y toma un curso (canto, cocina, idiomas). Un amor de Aries o Cáncer hablará de compromiso.

Mejor día: Viernes

Números mágicos: 09, 18, 77

Colores: Azul y amarillo

Planeta: Venus (amor, estabilidad sentimental)

Consejo: Haz ejercicio y reza para quitar el estrés. Signos compatibles: Aries y Cáncer.

Advertencia: Cuida adicciones y estrés. Escucha consejos familiares.

Cartas españolas: As de oros y 3 de bastos (sorpresa económica, adopción de mascota).

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del tarot: La Torre

Capricornio, arregla tu hogar, coche y papelería. Suelta el pasado y paga deudas. Estudia abogacía, idiomas o marketing. Una propuesta laboral del extranjero llegará. Sé discreto con tus planes y no dejes entrar a cualquiera en tu vida. Un amor de Aries o Virgo será compatible.

Mejor día: Viernes

Números mágicos: 03, 22, 30

Colores: Rojo y blanco

Planeta: Marte (movimiento, cierres de contratos)

Consejo: Haz ejercicio y sé paciente. Arregla electrodomésticos. Signos compatibles: Aries y Virgo.

Advertencia: Cuida problemas virales (garganta, pulmones). Adopta una mascota.

Cartas españolas: 2 de espadas y 7 de copas (evita pleitos, disfruta reuniones).

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del tarot: El Carruaje

Acuario, sigue adelante con tus ideas. Recuperarás lo perdido y cerrarás círculos del pasado. Vístete mejor y evita chismes o discusiones. Un amor de Aries o Libra será compatible. Compra algo para tu casa (espejo, colchón) y no busques verdades innecesarias.

Mejor día: Miércoles

Números mágicos: 04, 07, 34

Colores: Amarillo y verde

Planeta: Júpiter (abundancia, crecimiento)

Consejo: Estudia comercio o inteligencia artificial. Signos compatibles: Aries y Libra.

Advertencia: Cuida migrañas y estrés. Evita amores prohibidos.

Cartas españolas: 6 de oros y 5 de espadas (cuidado con chismes, avanza sin deprimirte).

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del tarot: Rueda de la Fortuna

Piscis, es tiempo de crecer y tomar decisiones sin miedo. Ordena tu papelería (visa, pasaporte, impuestos). Una propuesta laboral de una empresa extranjera llegará. Un amor de Cáncer o Libra será compatible. Pon límites a quienes abusan de ti y estudia algo espiritual o de cocina.