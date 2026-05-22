Susana Giménez derretida de amor por un video de Milenka, la hija de Marley: "Me emocioné"

Susana Giménez dejó en claro que los rumores de distanciamiento con Marley no son ciertos. En las últimas horas, de forma pública , en redes sociales, le dedicó unas palabras muy emotivas tanto a su amigo como a su pequeña hija, Milenka, en el que expresó el gran querido que siente por ambos.

Qué pasó entre Susana Giménez y Marley

Desde hace años, Susana Giménez y Marley comparten una relación cercana que trascendió lo laboral para convertirse en una verdadera amistad. La famosa diva siempre consideró a Marley como parte de su familia, y viceversa. La relación se fortaleció con el tiempo, y ambos siempre mostraron una conexión muy especial, sin embargo el último verano surgieron una pelea entre ellos, por una diferencia que habría surgid en un viaje compartido..

Susana Giménez y Marley//Archivo

A pesar de los rumores que circularon en los últimos meses, que sugerían un posible distanciamiento, la artista prefirió dejar en claro que su cariño por su amigo sigue intacto y así lo demostró en redes sociales al ver un video de Milenka. La famosa conductora siempre ha sido transparente, y en esta ocasión, no fue la excepción, demostrando que la amistad con su colega continúa fuerte. Asimismo. La publicación en Instagram fue recibida con mucho afecto por sus seguidores, quienes celebraron la muestra de afecto entre ambos.

Marley y Milenka//Instagram

La reacción de Susana Giménez al ver a Milenka

El video que conmovió a Susana Giménez fue compartido por Marley en su cuenta de Instagram en una mañana cualquiera en su hogar. En las imágenes, Milenka, la pequeña de casi un año y cinco meses, aparece sonriendo felizmente mientras busca los brazos de su papá. El conductor, con su característico humor, comentó: "Empezamos con los discursos de la mañana", en medio de las risas de la bebé que balbuceaba en su propio idioma. La escena refleja la alegría y la calidez familiar que el conductor comparte con su hija, y claramente, también con amigos como Susana.

Milenka, hija de Marley//Instagram

El video capturó la ternura de la niña y la alegría que le produce estar con su familia en un día cualquiera. La sonrisa contagiosa de la pequeña y el cariño de su padre al mostrarla en sus redes lograron emocionar a muchos seguidores, que vieron en esa escena pura felicidad familiar. Además, la cercanía del famoso con sus seres queridos se refleja en cada publicación, mostrando un entorno lleno de amor y alegría que trasciende la pantalla.

Al respecto, Susana Giménez se emocionó por completo al ver las imágenes que compartió el conductor mostrando la ternura y felicidad de la niña en sus redes sociales. En este sentido, la diva reacción al posteo: "Me muero de amor siempre sonriendo que linda cuando dijo papá me emocioné que feliz te veo amigo querido".

Con estas sentidas palabras, Susana Giménez primero dejo en claro el fuerte vínculo que mantiene con Marley, pero también dejó en evidencia la gran alegría que le genera ver bien a la gente que quiere, siendo uno de ellos el conductor.