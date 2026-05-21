Natalia Oreiro elevó el estilo otoñal con los guantes de cuero más trendy chic de la temporada

Natalia Oreiro vuelve a cobrar protagonismo en el ambiente artístico tras asistir a la avant premiere de su película Nada entre nosotros que se estrena este jueves en los cines del país. Para la ocasión la actriz uruguaya se impuso en la alfombra roja con un look hollywoodense y elevó el estilo con los guantes de cuero más chic de la temporada otoño-invierno 2026.

Natalia Oreiro apostó por la sastrería elegante y guantes de cuero trendy chic ideales para el otoño

A través de su cuenta personal de Instagram, Natalia Oreiro mostró su sofisticado look para asistir a la presentación del nuevo film que protagoniza junto a Gael García Bernal. Para ello, la artista recurrió a un estilismo infalible para figuras de su nivel. Apelando a la elegancia, pero desplegando pinceladas de dramatismo, utilizó un conjunto tan opuesto como complementario.

Natalia Oreiro con los guantes negros de cuero trendy chic | Instagram

Para la ocasión, llevó un conjunto de pantalón palazzo extra largo y un blazer largo cruzado de líneas estructuradas y bolsillos laterales amplios total white de corte estructurado overzide. Esta pieza con guiños sastreros creó una imagen imponente y pulida. Asimismo, sumó botas negras de cuero con terminación en punta en color negro, rompiendo la gama cromática y aportando elegancia y sofisticación.

Ante esto, el elemento que se robó todas las miradas fueron los guantes de cuero negro trendy chic ideales para elevar el look otoñal. Este accesorio logró quebrar la monotonía del conjunto sastrero, al mismo tiempo que aportó un aire teatral muy similar a los que utilizan las estrellas de Hollywood. El contraste visual entre las prendas elevó la apuesta estética y sumó un toque de glamour bien de Avant premiere.

Gael García Bernal y Natalia Oreiro en la Avant premiere | Instagram

Los detalles con los que Natalia Oreiro realzó su look

Esta mezcla de texturas y la complementación de colores neutros que eligió Natalia Oreiro para desfilar por la alfombra roja contó con detalles que no pasaron desapercibido. En sus manos, llevó una bufanda de plumas negras que aportó movimiento y dramatismo. En este marco, el peinado efecto wet -cabello mojado- generó un efecto natural despejando su rostro, reforzando la puesta en escena sofisticada y cargada de personalidad.

Para coronar su look, la intérprete utilizó un make up con un delineado intenso y profundo que resaltó su mirada. En las mejillas y en los labios, se colocó colores tierras que resaltaron su belleza natural sin contrarrestar el sombreado en los párpados. De esta manera, logró un maquillaje luminoso que permitió que el protagonismo quede en la estructura del outfit.

Natalia Oreiro | Instagram

Así, los guantes de cuero negro que utilizó Natalia Oreiro se transformaron en el complemento trendy del look, sumando una impronta chic y sofisticada que reforzó la estética glamorosa del evento. Este accesorio creó un contraste elegante y moderno en línea con los intereses fashionistas de una actriz que siempre está un paso adelante en materia de moda y últimas tendencias.