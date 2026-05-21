Juliana Awada volvió a demostrar que el lujo silencioso sigue siendo la fórmula preferida de las mujeres más elegantes. Esta vez, la empresaria compartió una postal junto a su hija mayor, Valentina Barbier, donde dejó ver uno de los abrigos que promete convertirse en el gran comodín del invierno 2026: una campera puffer de color chocolate, uno de los tonos que dominarán el invierno.

Juliana Awada

Juliana Awada tiene el abrigo en el color tendencia que las mujeres más elegantes combinarán con jeans este invierno

Siguiendo con su estética relajada y elegante, Juliana Awada eligió la campera puffer que combina a la perfección con jeans clásicos y una paleta neutra que refuerza la tendencia “quiet luxury”, basada en prendas atemporales, cómodas y fáciles de adaptar al día a día.

El abrigo que usó la empresaria, de efecto acolchado y textura acanalada, remarcan dos de las obsesiones fashionistas del momento: los cortes oversize y tonos tierra. Lejos de las puffers deportivas tradicionales, esta versión suma un aire más elegante gracias a la pana, un género que regresó con fuerza en camperas, blazers y pantalones para aportar textura.

Juliana Awada con el abrigo que dominará el invierno

En esta ocasión, la diseñadora eligió llevarla en clave minimalista, con jeans amplios y básicos neutros, una fórmula que este invierno dominará el street style. Los modelos wide leg continúan siendo protagonistas por su caída relajada y cómoda, aunque también convivirán con los cortes oxford y rectos de inspiración noventosa.

La elección del color tampoco pasó inadvertida. El marrón chocolate aparece como el nuevo negro de la temporada y se posiciona entre los tonos más elegantes para combinar con denim azul clásico, beige y camel. En pasarelas y colecciones internacionales, esta paleta cálida se impone especialmente en prendas acolchadas y tapados oversized.

Juliana Awada y Valentina Barbier

A su lado, Valentina Barbier acompañó la estética relajada de su madre con un look en la misma gama cromática, reforzando una de las tendencias más vistas este año: los estilismos coordinados en tonos neutros y naturales.

Con una estética cada vez más ligada al lujo silencioso, Juliana Awada vuelve a demostrar que las tendencias más fuertes del invierno 2026 no pasan por los excesos, sino por prendas cómodas, versátiles y atemporales capaces de elevar cualquier look.