Valeria Mazza y Alejandro Gravier fueron los grandes protagonistas de Starlite 2025, el festival solidario de Antonio Banderas

Valeria Mazza y Alejandro Gravier fueron los grandes protagonistas de Starlite 2025, el festival solidario impulsado por Antonio Banderas en Marbella que cada año reúne a figuras internacionales. Con una presencia que combinó elegancia y compromiso, la pareja se robó todas las miradas en una noche marcada por el arte, el estilo y las tendencias.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier vivieron una noche de lujo en el Starlite 2025, el evento benéfico de Antonio Banderas

Valeria Mazza y Alejandro Gravier se destacaron en Starlite 2025, el festival solidario organizado por Antonio Banderas en Marbella, que reúne cada temporada a referentes del mundo del espectáculo. Con una presencia elegante y activa, la pareja captó la atención en una velada dedicada al diseño, la música y las causas benéficas.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

En las últimas horas, se conocieron distintas imágenes de la reconocida gala que organiza el actor cada año con el fin de recaudar fondos para distintas causas sociales. Para esta nueva edición se volvieron a reunir figuras internacionales en una noche dedicada al arte, la filantropía y el glamour. Entre los invitados más destacados, se encontraba la icónica pareja de empresarios argentinos que se consolidaron como protagonistas.

Para la icónica noche de Starlite 2025, Valeria Mazza deslumbró con un vestido largo en tono gris, bordado con pedrería en todo su diseño. La prenda, de silueta entallada, se distinguía por sus breteles anchos y un escote pronunciado en v, que aportaba elegancia sin perder frescura. Completó su look con el cabello suelto, peinado en ondas suaves, y un maquillaje de acabado luminoso, con labios nude.

Valeria Mazza

El diseño elegido por la modelo se alineó con el espíritu del evento de Antonio Banderas, que este año tuvo como temática central la “Masquerade Night”, una gala de máscaras con ambientación teatral y detalles dorados y rojos. Su presencia sobre el escenario, con intervenciones en español e inglés, reafirmó su rol como anfitriona internacional.

Por su parte, acompañando a Valeria Mazza, Alejandro Gravier se declinó por un traje negro clásico, con camisa blanca y moño a juego. El empresario completó su look con zapatos oscuros de diseño sobrio, en sintonía con el dress code de la gala. La pareja, que asiste regularmente al festival, mantiene una relación cercana con los organizadores, convirtiéndolos en referentes de la conexión entre América Latina y Europa.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Cabe destacar que Starlite 2025 recaudó fondos para las fundaciones “Lágrimas y Favores” y “Niños en Alegría”, dos organizaciones que trabajan en proyectos educativos y de salud en distintas regiones. Aunque Antonio Banderas no estuvo presente físicamente, no dudó en realizar una videollamada para agradecer a todas las figuras que asistieron. Por su parte, la empresaria textil tuvo un rol activo en la conducción, presentando a los artistas invitados y entregando reconocimientos.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier formaron parte de una nueva edición de Starlite 2025, el festival solidario impulsado por Antonio Banderas que cada año reúne a personalidades del mundo del arte, la moda y la cultura. Con una participación que combinó estilo y compromiso, la pareja se robó todas las miradas con looks ideales para la ocasión.

VDV