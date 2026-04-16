Teo, Juan y Miranda, los hijos de Federico D’Elía que siguen un camino diferente a su padre

Teo, Juan y Miranda, los hijos de Federico D’Elia, construyen una vida distinta a la de su padre, marcada por caminos que se alejan de la actuación. Cada uno eligió un rumbo propio, desde el entretenimiento digital hasta la ciencia y la actuación, mostrando la diversidad de intereses de los tres jóvenes.

Teo, Juan y Miranda, los tres hijos de Federico D’Elía que decidieron seguir su propio camino

Federico D’Elia, reconocido actor argentino y figura central de Los Simuladores, formó su familia junto a Deborah Cosovschi. De esa relación nacieron Teo, Juan y Miranda, tres jóvenes que, aunque crecieron cerca del mundo artístico, eligieron caminos distintos al de su padre. Cada uno construyó su propio recorrido, con variados intereses.

Teo uno de los hijos de Federico D’Elía

El mayor de los hijos del actor tuvo en su adolescencia un breve paso por la actuación, pero con el tiempo se volcó al mundo digital. Hoy se desempeña como streamer e influencer, con presencia en proyectos como 412 Fútbol, donde transmite contenidos deportivos, y en Se fue larga, dentro de la señal Luzu TV.

Su perfil combina entretenimiento, fútbol y comunicación digital, lo que lo posiciona en un espacio muy distinto al de la actuación tradicional. Además, Teo D'Elía, de 25 años, utiliza sus redes sociales a diario, mostrándose activo con imágenes y videos que muestran su día a día, desde momentos con amigos hasta tardes llenas de fútbol.

Teo, Juan y Miranda, los hijos de Federico D’Elía

Juan, el segundo hijo de Federico D’Elia y Deborah Cosovschi, terminó el secundario en 2021. En una entrevista realizada en 2023 contó que había decidido estudiar Ciencias de la Computación, una disciplina que lo llevó hacia la tecnología y la programación. Su elección lo aleja del mundo artístico y lo acerca a un futuro ligado al desarrollo académico y profesional.

Miranda D'Elía, la menor de los tres hermanos, gran seguidora de su papá, Federico D’Elia

Miranda, nacida en 2008, es la más joven de los tres. Desde pequeña muestra interés por la actuación y acompañó a su padre en distintos momentos de su carrera. En la actualidad, se volvió más activa en redes sociales, donde comparte videos y fotos con amigos y familia. Entre sus seguidores, suele destacarse el parecido físico con Federico, desde el color de ojos hasta la forma de la nariz.

Miranda y Federico D’Elía

La familia que formaron Federico D’Elia y Deborah Cosovschi se caracteriza por la diversidad de caminos elegidos por sus hijos. Teo se consolidó en el mundo digital, Juan se orientó hacia la ciencia y la más pequeña mantiene una relación cercana con las redes. Cada uno refleja un presente que los distingue y los aleja de la trayectoria actoral de su padre.

Aunque cada uno tomó un rumbo diferente, el entorno de los tres jóvenes siempre estuvo atravesado por la creatividad y la cultura. La presencia del actor y de los distintos proyectos que siguió a lo largo de su vida influyó en la infancia de sus hijos, quienes supieron transformar esa experiencia en su propio camino.

Juan y Miranda, los hijos de Federico D’Elía

Teo, Juan y Miranda, los hijos de Federico D’Elia, siguen un camino diferente al de su padre. Cada uno eligió un rumbo propio: el mayor se dedica al entretenimiento digital, el segundo avanza en la formación académica dentro de la ciencia, mientras que la más pequeña combina su presente en las redes con la actuación.

VDV