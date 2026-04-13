El vínculo de Diego Leuco con René Favaloro: "Nadie le daba dos mangos"

Diego Leuco volvió a mostrar una faceta mucho más personal durante su paso por Ferné con Grego (Telefe), cuando recordó el vínculo que su familia tuvo con René Favaloro y contó una historia que, para él, quedó grabada desde chico. No lo recordó únicamente desde la admiración colectiva que todavía despierta, sino desde una vivencia concreta que marcó a su familia: el médico operó a su abuelo paterno y, según contó, esa intervención le dio muchos más años de vida cuando el pronóstico no era bueno.

Diego Leuco y René Favaloro: la operación que marcó a su familia

“Yo tengo algo personal muy fuerte con Favaloro, porque Favaloro operó a mi abuelo, al papá de mi papá, en persona. Yo era chico, pero me acuerdo”, contó Leuco. Ya no era solo el recuerdo de una figura histórica de la medicina argentina, sino la manera en que alguien así irrumpía en la vida real de una familia común. “Para mi familia era... nada, entrar en mi realidad. Me acuerdo que uno era chico y lo mira así. Era realmente eso, un aura se diría ahora”, agregó.

Diego Leuco y Grego Rosello

En ese tramo de la entrevista, Leuco explicó además por qué ese episodio quedó tan marcado en su memoria. “Lo operó a mi seide, que ya no vive, pero que le dio 20 años más de sobrevida, cuando nadie le daba ni dos mangos”, dijo. La frase sintetiza el peso de esa intervención: no se trataba de una operación más, sino de una oportunidad concreta en un contexto donde el panorama no alentaba demasiado. Según recordó, Favaloro le hizo “cuatro o cinco bypass” a su abuelo y, después de la cirugía, tuvo un gesto que su padre nunca olvidó.

Diego Leuco y René Favaloro: la humildad que más lo impactó

Diego Leuco reconstruyó también una escena posterior a la operación que terminó de definir, para él, quién era Favaloro. “Mi viejo siempre hablaba de que, cuando terminó la operación, con una humildad impresionante, el tipo dijo: ‘Mirá, nosotros ya hicimos todo lo posible. Hicimos todo, la operación salió espectacular. Hay un porcentaje que es de Dios, ahí no llego...’”.

Cuando Grego Rosello le remarcó justamente esa humildad, Diego no dudó: “Descomunal”. Y cerró con una idea que excede su historia familiar, pero que nace de ahí: “Coincido con los análisis que dicen que es tal vez el ejemplo de argentino”. En su recuerdo, René Favaloro aparece así: como un nombre inmenso de la medicina, sí, pero también como el hombre que cambió para siempre la historia de su familia.