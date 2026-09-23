Teresa Bulgheroni, Vicepresidente del Malba: "El arte me ayudó a crecer como persona"

Es una apasionada del arte y desde hace 34 años, Teresa Aguirre Lanari de Bulgheroni, impulsa proyectos artísticos nacionales e internacionales relacionados a las artes visuales y la música. En su intensa trayectoria fue, entre muchas otras cosas, parte del Comité Internacional de la Fundación ArteBA, Directora del Comité Cultural de CARI (Consejo Argentino para las relaciones Internacionales), presidenta de la Fundación Teatro Colón y en 2020 asumió la presidencia del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y desde mediados de 2025 es su vicepresidente. Reconocida en el mundo, participó de juntas directivas y comité internacionales de museos de otros países como The Metropolitan Opera House de Nueva York y Museo del Prado entre otros tan importantes de Europa.

Patricia Phelps de Cisneros, Teresa Bulgheroni, Eduardo Costantini, Sheika Al Mayassa, Norah Garfunkel y Elina Costantini.

En lo personal, Teresa estuvo casada durante 30 años con Carlos Bulgheroni, quien falleció en 2016. Tuvieron un hijo, Marcos, casado con la escritora italiana Nunzia Locatelli y tiene dos nietas: Lucrecia y Lavinia que son sus grandes amores. “Son un regalo del cielo”, dice.

Teresa Bulgheroni por los 25 años del MALBA: "Esta gala fue un trabajo enorme y colectivo"

—Si tuviera que definirse en dos o tres palabras, sin hablar de cargos, ¿cómo se describiría hoy?

—Curiosa, comprometida y facilitadora. Me gusta especialmente la palabra facilitadora, porque disfruto mucho conectando personas.

—¿Qué significan estos 25 años de MALBA y qué representa hoy el museo para la cultura argentina?

—Estos 25 años representan la concreción del sueño de una persona de una enorme generosidad, Eduardo Costantini, que imaginó un museo dedicado al arte latinoamericano y logró convertirlo en una de las instituciones culturales más importantes de la Argentina.

Elena Nofal, Norah Hojman, Eduardo Costantini hijo,Teresa Bulgheroni y los nietos de Eduardo Costantini.

—¿Cómo comenzó su vínculo con MALBA y cómo fue evolucionando su participación a lo largo de estos años?

—Mi vínculo con MALBA comenzó prácticamente desde sus inicios, primero como amiga del museo, luego empecé a involucrarme más activamente. Participé en las celebraciones, en el Comité de Adquisiciones y en el Consejo Económico Asesor hasta la creación del Consejo de Administración. En 2020, Eduardo me ofreció la presidencia, que ejercí durante casi cinco años. Fue un honor y una gran responsabilidad. Todos los fines de año yo ponía a su disposición la presidencia y cuando él finalmente decidió retomarla, continué como vicepresidenta.

—¿Cómo es su relación personal con una obra? ¿Qué tiene que pasar para que decida incorporarla a su colección?

—Siempre digo que una obra me tiene que hacer “clic”. No alcanza con que me parezca buena o interesante. Tengo que sentir algo, establecer una relación con ella.

Con el ex presidente de Uruguay, Julio Sanguinetty y su mujer, Marta Canessa.

—¿Cómo se prepara una celebración como la de los 25 años?

—Con muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Empezamos a prepararla prácticamente un año antes, en octubre, con un grupo neurálgico de trabajo conformado por Elena Nofal, Directora de desarrollo de MALBA y su equipo, reuniéndonos todas las semanas con Norah Hojman y profesionales externos como Silvana Vives, Productora de Vives360, y conectándonos constantemente con las áreas de Comunicación, Curaduría y Administración lideradas por Soledad Alvarez Campos, Maita Barrenechea, Marita García y Emilio Xarrier, respectivamente. Fue un trabajo enorme y colectivo. Una celebración de esta magnitud tiene muchísimas capas que el invitado finalmente no ve: contenidos, invitados, producción, protocolo, traslados, mesas, comunicación, exposiciones, actividades paralelas. Entre las principales actividades organizadas está el Seminario Internacional Malba 25, la inauguración en Malba Puertos de la exposición “Hola, estás? Arte argentino entre los 90 y los 2000, la inauguración de Viva Frida dentro de la Semana Alta Costura (SAC) que lleva adelante Elina Costantini, Dj Sets de artistas sorpresa en Plaza Perú por Malba Joven, Fiesta de la Lectura y Proyección de Metrópolis con música en vivo entre otras. El verdadero éxito fue que todo ese trabajo no se notara y que la gente simplemente pudiera disfrutar.

—Cómo lograron convocar gente de tanto nivel y cuando sintió que la gala sería un éxito?

—A fines de noviembre, ya teníamos la aceptación de los doce miembros del Consejo Honorario: H.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Patricia Phelps de Cisneros, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, José Olympio Pereira, Carmen Reviriego, Eugenio Lopez, Alice Walton, Francesca Thyssen-Bornemisza, Isabel y Agustín Coppel, Heitor Martins, Jorge y Darlene Perez, Craign Robins y Alfredo Egydio Setubal. Conseguir que aceptaran acompañar a MALBA fue un enorme respaldo al museo.

Teresa y Sheika Al Mayassa, hermana del Emir de Qatar y responsable de Qatar Museums.

-Si tuviera que elegir una exposición que represente el MALBA de hoy, ¿cuál sería?

—Elegiría “Latinoamérica en expansión”, la exposición actual de la colección.

Además el título de la muestra augura la gran ampliación del museo por debajo de la Plaza Perú a cargo de la arquitecta Frida Escobedo.

—¿Qué importancia tiene el apoyo privado para sostener un museo como MALBA?

—Es fundamental, especialmente en un país como la Argentina, donde existen relativamente pocos museos privados de esta magnitud. Una de las cosas que más me impresionó cuando empecé a conocer el museo desde adentro fue descubrir la capacidad de MALBA para generar una parte muy importante de sus propios recursos a través de sponsors, Amigos, la tienda, el restaurante y otras actividades. Pero una institución cultural necesita también personas que crean en ella y estén dispuestas a sostenerla a largo plazo. Y en MALBA tenemos el ejemplo extraordinario de la generosidad de Eduardo Costantini. En estos 25 años no solamente celebró lo realizado, sino que volvió a mirar hacia el futuro con la ampliación del museo, la donación de la Colección Daros Latinamerica, la incorporación de obras fundamentales de su colección y la creación de un endowment para darle mayor sustentabilidad futura. Ya hay muchas familias y particulares apoyando el Malba desde sus inicios y sigue creciendo año a año. La comunidad de benefactores y toda la comunidad artística que participó de la gala hizo posible una recaudación de USD 1.120.000. Él éxito es compartido y se lo debemos a todos ellos.

—¿Qué le gustaría que las nuevas generaciones encuentren en MALBA?

—Me gustaría que descubrieran que MALBA es mucho más que sus salas de exposición. Está Literatura, está Cine, están los programas públicos y, sobre todo, Educación, que para mí es fundamental.

—De todo lo que vivió durante la celebración ¿hubo alguien a quien extrañó especialmente?

—A mis padres. Pensé mucho en ellos esa noche. Creo que hubieran estado maravillados y muy felices de verme viviendo un momento así.

En la gala del Malba con un diseño de la italiana Rina Milano.

—¿Qué elegió ponerse para una noche tan especial y por qué?

—Elegí un vestido realizado por Rina Milano, una diseñadora italiana con la que trabajo desde hace muchos años. Me pareció original y especial.

Teresa Bulgheroni, más allá del MALBA: “Mi familia y mis amigos ocupan el lugar más importante"

—Fuera de MALBA, ¿qué lugar ocupan la familia y los amigos en tu vida?

—El lugar más importante. Tengo un hijo, Marcos, del que estoy profundamente orgullosa; mi nuera, Nunzia Locatelli, una escritora italiana a la que quiero muchísimo, y Lucrezia y Lavinia, mis dos nietas que siempre digo que son regalos del cielo. Y los amigos son también fundamentales. Tengo amigas desde los siete años con las que todavía sigo compartiendo la vida. Mis amigos me acompañaron en momentos difíciles y también estuvieron conmigo para celebrar los momentos más felices. Al final, con los años uno entiende que esos vínculos son lo más importante que tiene.

Marcos Bulgheroni y Nunzia Locatelli.

—¿Cómo es un fin de semana ideal para Teresa?

—Empieza el viernes a la noche, cuando llego a La Dacha, mi casa de fin de semana. Siempre digo que es como cruzar un portal: llego y encuentro paz. Su nombre viene de Rusia y Turkmenistán y significa casa de campo.

Teresa Bulgheroni, vicepresidente del MALBA desde 2025.

—Además del arte, ¿qué otras cosas le apasionan?

—Viajar. Me encanta conocer otras culturas, otras personas y otras costumbres.

—Si tuvieras que hablar de los grandes logros de tu vida, dentro y fuera del arte, ¿cuáles serían?

—Fuera del arte, sin ninguna duda, mi familia. Pero creo que el arte, más que darme logros, me ayudó a crecer y a potenciarme como persona. Y quizás ése sea el mayor logro de todos.

Así, Teresa Bulgheroni continúa su trayectoria y pasión por el arte, acompañando a MALBA en una nueva etapa y celebrando junto al museo sus 25 años de historia, crecimiento y proyección hacia el futuro.