Así es la cocina de Mauro Icardi y la China Suárez en Nordelta: dos heladeras, frentes de vidrio y mármol negro

Mauro Icardi y la China Suárez tienen en su casa de Nordelta un espacio que concentra buena parte de la identidad decorativa de la propiedad. Con una propuesta basada en contrastes marcados, amplias superficies y una distribución pensada para integrar funcionalidad y diseño, la cocina se convierte en uno de los más representativos de la vivienda. A partir de allí, la misma línea estética se extiende hacia el resto de los sectores, donde piezas personalizadas y la conexión constante con el exterior terminan de definir el estilo de la pareja.

Con dos heladeras y un estilo sobrio: La cocina de Mauro Icardi y la China Suárez en Nordelta

La casa que Mauro Icardi y la China Suárez eligieron en Nordelta combina ambientes amplios, una marcada presencia de contrastes y una decoración que se hace notar desde el ingreso. Cada espacio mantiene una misma línea estética, aunque incorpora elementos propios que le aportan identidad. El recorrido por la propiedad permite descubrir distintos detalles elegidos para acompañar la vida cotidiana de la pareja y aprovechar al máximo la conexión con su amplio jardín.

La cocina de Mauro Icardi y la China Suárez

Entre las publicaciones que realiza la pareja en sus redes sociales, sus seguidores destacaron la cocina como uno de los sectores que más llama la atención. En este espacio la combinación de blanco y negro domina el ambiente y aporta una imagen homogénea que se mantiene en cada rincón. Lejos de presentar una estética recargada, el espacio apuesta por contrastes bien definidos y por una distribución pensada para que cada objeto conviva de manera integrada.

Uno de los elementos más visibles de la casa de Mauro Icardi y la China Suárez es la isla central, de marmol negro, que organiza gran parte de la rutina. Este sector funciona como punto de encuentro, convirtiéndose en una de las áreas más utilizadas del ambiente. A su alrededor, sillas con respaldo el mobiliario acompaña la propuesta decorativa con una combinación de superficies que se complementan entre sí. La elección de una estética uniforme ayuda a generar continuidad visual y refuerza la sensación de orden.

La cocina de Mauro Icardi y la China Suárez

La iluminación y los ventanales contribuyen a potenciar la amplitud del espacio, permitiendo que la luz natural tenga un papel destacado. La cocina también cuenta con amplios sectores de guardado integrados al diseño general, un recurso que favorece una imagen despejada y organizada. Entre los detalles que destacan se encuentran dos heladeras colocadas estratégicamente en un sector de la pared, manteniendo la estética del ambiente.

Del cuadro personalizado al amplio jardín: La casa de Mauro Icardi y la China Suárez

Más allá de la cocina, el recorrido comienza en un hall de entrada donde varios elementos se convierten en protagonistas de la decoración. Un piano de cola en color negro acompaña una escalera de líneas curvas que se destaca por su baranda de hierro trabajado. Junto a ella se encuentra un retrato personalizado de gran tamaño realizado en blanco y negro, ubicado estratégicamente sobre una de las paredes principales. Esta pieza artística sobresale dentro del conjunto y aporta un rasgo distintivo al ingreso de la casa de Mauro Icardi y la China Suárez.

La casa de Nordelta de Mauro Icardi y la China Suárez

La decoración continúa en el living, donde predominan los tonos neutros y los muebles de gran tamaño. Este sector fue pensado por la pareja como un ambiente cómodo y abierto, con una distribución que favorece la conexión entre los distintos sectores. Sofás amplios, con mantas en tonos claros y almohadones decorativos aportan diversidad visual sin alterar la armonía general. La combinación de materiales y formas completan a la perfección el espacio.

La galería de Mauro Icardi y la China Suárez aparece como una continuación natural de los ambientes principales y funciona como un sector pensado para las reuniones y los momentos al aire libre. Allí se ubica una mesa acompañada por mobiliario de tonos claros que mantiene la estética presente en el interior de la casa. La piscina se integra al paisaje del jardín con espacios destinados al descanso y al disfrute del entorno.

La casa de Nordelta de Mauro Icardi y la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez cuentan en su casa de Nordelta con una cocina que resume gran parte de la identidad estética que eligieron. La combinación de superficies oscuras, detalles vidriados, amplios sectores de guardado y una distribución centrada en una gran isla convierten a este espacio en uno de los puntos más representativos de la vivienda. Integrada al resto de los ambientes y en diálogo constante con el exterior, esta área refleja una propuesta decorativa basada en los contrastes, la amplitud visual y la continuidad visual.

VDV