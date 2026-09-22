El presente de Jakob Von Plessen, el padre de los hijos de Zaira Nara: dividido entre Kenya y Argentina, vida entre caballos y aventura

Jakob Von Plessen encontró en los viajes, la naturaleza y los proyectos vinculados al turismo de aventura una rutina que hoy ocupa gran parte de su tiempo. Mientras mantiene su vínculo familiar con Zaira Nara y sus hijos, Malaika y Viggo, el empresario desarrolla actividades en distintos puntos del mundo y reparte sus días entre escenarios muy diferentes entre sí. Entre paisajes imponentes y propuestas ligadas al aire libre, construyó una dinámica que combina trabajo, movimiento constante y aventura.

Entre caballos y rodeado de aventura: La nueva vida de Jakob Von Plessen, el padre de los hijos de Zaira Nara

Jakob Von Plessen construyó en los últimos años una rutina que combina dos escenarios muy diferentes entre sí. Mientras gran parte del público lo conoce por haber compartido una extensa etapa de su vida con Zaira Nara y por ser el padre de Malaika y Viggo, hoy su presente está centrado en proyectos vinculados al turismo de aventura, los viajes y la naturaleza. Entre Argentina y África, mantiene una agenda marcada por expediciones, recorridos a caballo y extensas temporadas al aire libre.

Jakob Von Plessen y Zaira Nara con sus hijos, Malaika y Viggo

A través de las publicaciones que comparte en redes sociales, se puede ver cómo el empresario distribuye su tiempo entre el trabajo y la vida familiar. Los posteos muestran paisajes remotos, jornadas ecuestres y encuentros con sus hijos, quienes continúan siendo una parte importante de su día a día. También suele registrar distintos momentos junto a ellos cuando coinciden en Argentina, especialmente durante escapadas vinculadas al campo y las actividades al aire libre.

Uno de los lugares más importantes de su vida se encuentra en La Patagonia argentina. En medio de sus travesías, Jakob Von Plessen suele instalarse en una cabaña de madera ubicada en San Martín de los Andes. Rodeada de montañas y amplios espacios naturales, la vivienda refleja el estilo de vida que eligió desarrollar desde hace años. La construcción combina elementos rústicos con ambientes cálidos, pensados para convivir de manera cercana con el entorno.

La cabaña donde se queda Jakob Von Plessen en La Patagonia

Ese refugio patagónico se convirtió además en una base estratégica para muchos de sus proyectos. Desde allí el empresario organiza recorridos, encuentros vinculados al turismo ecuestre y distintas propuestas relacionadas con la vida de campo. Lejos de los grandes centros urbanos, encontró en la naturaleza un escenario que acompaña tanto su actividad laboral como sus momentos personales.

Expediciones y una vida entre Argentina y África: El presente de Jakob Von Plessen

Aunque la Patagonia ocupa un lugar central en su rutina, otra parte importante del calendario de Jakob Von Plessen transcurre en Kenia. Su vínculo con África se remonta a muchos años atrás, cuando comenzó a trabajar en la zona de Masái Mara y desarrolló una experiencia especializada en recorridos ecuestres y expediciones de observación de fauna. Actualmente, continúa vinculado a ese mundo a través de propuestas enfocadas en el turismo de naturaleza y la exploración responsable de ecosistemas salvajes.

Jakob von Plessen y Zaira Nara

Los caballos son el eje de gran parte de su actividad profesional. A través de su emprendimiento especializado en travesías ecuestres, organiza experiencias para viajeros interesados en recorrer algunos de los paisajes más impactantes de Sudamérica. La propuesta incluye expediciones de varios días por la cordillera, recorridos por extensas áreas naturales y programas diseñados para combinar aventura y paisajes.

Dentro de esos proyectos también se destacan recorridos que atraviesan zonas de difícil acceso en la Patagonia. Algunas de las travesías de Jakob Von Plessen incluyen cruces de montaña, extensas jornadas de cabalgata y recorridos por lugares emblemáticos del sur argentino. Su experiencia en este ámbito lo llevó además a participar como guía y organizador en producciones audiovisuales vinculadas con desafíos deportivos y expediciones de larga distancia, en las que su conocimiento del terreno resultó fundamental.

Jakob Von Plessen

Jakob Von Plessen mantiene una rutina que combina temporadas en distintos puntos del mundo, proyectos ligados a la actividad ecuestre y momentos compartidos con sus hijos. Mientras continúa coordinando la crianza de Malaika y Viggo junto a Zaira Nara, organiza recorridos en entornos naturales y desarrolla iniciativas vinculadas al turismo de aventura. Entre el sur argentino y sus compromisos internacionales, su actualidad está marcada por los viajes y el contacto con la naturaleza.

VDV