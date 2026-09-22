Lejos de la televisión, Donato De Santis mostró cómo es su trabajo en la vendimia italiana

Donato De Santis construyó gran parte de su carrera entre las cocinas profesionales y la televisión, donde logró convertirse en una de las figuras más reconocidas de la gastronomía en Argentina. Sin embargo, cada regreso a Italia también representa para el chef un reencuentro con sus orígenes y con aquellas costumbres que formaron parte de su vida mucho antes de alcanzar popularidad frente a las cámaras.

Durante su estadía en el país europeo, el cocinero volvió a compartir una de esas experiencias con sus seguidores. Rodeado de naturaleza y con una vestimenta muy diferente a la que suele lucir en televisión, se involucró de lleno en una tradicional actividad de esta época del año y registró distintos momentos de la jornada.

Donato De Santis compartió distintas imágenes de su presente en Italia (Instagram)

Donato De Santis mostró cómo fue su jornada durante la vendimia

Con sombrero, camisa celeste y guantes de trabajo, el cocinero se metió entre las hileras de vides y participó directamente de la recolección. En algunas fotografías aparece utilizando una tijera para cortar los racimos, mientras que en otras los sostiene frente a cámara una vez separados de la planta. La publicación deja de lado por completo la imagen habitual de De Santis detrás de una mesada para mostrarlo en contacto directo con la materia prima y con el trabajo previo a su llegada a la cocina.

El chef mostró parte del trabajo que realizó durante la cosecha de las uvas (Instagram)

Las imágenes de Donato De Santis trabajando entre los viñedos

Donato De Santis registró además algunos momentos más distendidos de la experiencia. En uno de los primeros planos aparece acercando un racimo de uvas a su rostro, mientras que otra de las fotografías centra toda la atención en el fruto y en las tijeras utilizadas durante la cosecha.

La secuencia no termina dentro del viñedo. En otras postales, aparece junto a un antiguo carro de trabajo: primero intenta trasladarlo y luego posa sonriente detrás del vehículo. La publicación combina así diferentes instancias de la jornada, desde la recolección hasta algunos momentos espontáneos que decidió compartir con sus seguidores.

Donato De Santis se involucró directamente en la cosecha durante su estadía en Italia (Instagram)

El vínculo de Donato De Santis con el campo italiano

Donato De Santis mantiene desde hace décadas una estrecha relación con Italia y particularmente con Puglia, la región del sur del país donde creció. Aunque nació en Milán, pasó allí buena parte de su infancia y ha contado que el contacto con el campo y sus productos formó parte de aquellos primeros años.

Ese vínculo también apareció anteriormente en sus redes sociales. En 2021, durante otra estadía en Puglia, mostró cómo participaba junto a su familia de la cosecha de tomates y del proceso posterior para preparar las tradicionales conservas. La experiencia volvía a ubicarlo lejos de una cocina profesional y cerca de las costumbres que conserva de su historia familiar.

Su relación con los productos desde el origen adquiere además otro significado por su profesión. Antes de desarrollar una extensa carrera gastronómica y de alcanzar popularidad en la Argentina, estuvo rodeado por algunas de las prácticas que forman parte de la tradición agrícola de la región italiana en la que se crió.

El cocinero también compartió una divertida postal durante la jornada

El presente de Donato De Santis lejos de la televisión

Donato De Santis volvió así a utilizar sus redes para mostrar una faceta diferente de su vida cotidiana. Esta vez no hubo platos terminados, recetas ni cocinas profesionales: el protagonista fue el trabajo en el viñedo y las distintas etapas que decidió registrar durante la jornada.

El contraste también aparece en las propias imágenes. Acostumbrado a ser visto frente a las cámaras y en ámbitos gastronómicos, el cocinero se mostró con guantes y tijeras en mano, recorriendo las plantas y participando activamente de la cosecha.

El chef registró diferentes momentos de su experiencia durante la vendimia

Con una publicación que resumió simplemente con la palabra “Vendimia”, Donato De Santis volvió a mostrar su conexión con Italia y con el trabajo de la tierra. Lejos de los estudios de televisión, el chef eligió esta vez los viñedos para compartir una actividad que lo acercó nuevamente a sus raíces.