Pampita compartió qué es lo que más le cuesta de su relación a distancia: “Intentamos separarnos y no pudimos”

Carolina "Pampita" Ardohain atraviesa un presente brillante y de constante reinvención en el plano internacional. Consagrada como una auténtica embajadora de moda, la modelo y conductora acapara todas las miradas en las pasarelas del mundo, combinando su rol empresarial con una fuerte presencia en las principales capitales de la alta costura. Sin embargo, su vibrante actualidad laboral coincide con una etapa de amor consolidada y estable, pero con una dinámica diferente a la que se imaginaba. Junto a Martín Pepa, construye un vínculo que desafía las fronteras geográficas. Debido a los compromisos deportivos y profesionales de su pareja en el exterior, la conductora se sinceró recientemente sobre los complejos desafíos de mantener un noviazgo a largo alcance.

Pampita, Martín Pepa

Pampita se sinceró sobre su relación a distancia con Martín Pepa

La historia de amor entre Pampita y Martín Pepa tiene raíces profundas. Se conocieron originalmente durante su infancia en La Pampa, llegando a compartir un viaje de egresados donde ya asomaba una atracción que tardaría años en concretarse. Tras seguir caminos separados, el destino volvió a cruzarlos a fines de 2024, luego de una caminata a Luján impulsada por la madre del polista, quien actuó como celestina en un momento de vulnerabilidad. Desde el principio, el romance estuvo marcado por un fuerte componente de lejanía: él reside en los Estados Unidos debido a sus compromisos con el polo y ella mantiene su vida profesional y familiar en la Argentina.

Pampita, Martín Pepa

Durante un móvil en vivo con LAM (América), la conductora rompió el silencio con absoluta naturalidad para detallar cómo convive con la complejidad geográfica, asumiendo la realidad de su noviazgo y analizando lo que ella siempre había querido en un proyecto familiar. “La relación a distancia es difícil”, expresó tajante. Lejos de camuflar los momentos de inestabilidad que atravesaron, detalló: “Es lo que nos toca. Hemos tenido separaciones y no pudimos. Apostamos a seguir intentándolo” .

Si bien muchos coincidieron en que tiene un presente prometedor y estable, esto venía en contra de lo que Pampita siempre había deseado en una relación. Es así como tomó la palabra de sus amigas sobre esta particular forma de llevar adelante la pareja. Según relató, muchas le aconsejan aprovechar la libertad que tiene actualmente, aunque reconoció: “No sé qué pasará, no sé el destino. A esta altura ya me entregué, hice lo que pude con el amor y salió mal. Así que ahora me dejo llevar. No salió el proyecto de familia que a mí me gusta”. A punto de cumplir dos años juntos, la conductora dejó en claro que la distancia no diluye los sentimientos, sino que los obliga a una constante reorganización horaria.

Pampita: la embajadora de la moda en Nueva York

Lejos de su presente romántico, Pampita deslumbró en la Semana de la Moda de Nueva York, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la alta costura internacional, y cumpliendo su rol clave como embajadora de Carolina Herrera. Durante los últimos días, recorrió sitios emblemáticos de Manhattan, desde el elegante Upper East Side hasta la histórica Grand Central Terminal, protagonizando exclusivas sesiones fotográficas que rápidamente invadieron las redes sociales. En la alfombra roja y la primera fila del Teatro David H. Koch del Lincoln Center, la conductora compartió eventos con celebridades internacionales y se encargó de adelantar con maestría las tendencias de la temporada Primavera 2027.

Entre sus elecciones estilísticas, se destacó un imponente vestido midi negro de inspiración noventera, que reunía elementos vanguardistas como el sensual escote Bardot, cortes estilo cut out en la cintura y una falda de volumen extremo confeccionada con pliegues estructurales. Esta audaz combinación de minimalismo y dramatismo, sumada a sus icónicos looks con estampados de lunares y maxiflores, se volvió furor instantáneo entre los amantes de la moda. Su capacidad para fusionar elegancia clásica con toques contemporáneos convirtió cada una de sus apariciones públicas en una verdadera clase magistral de estilo.

Pampita: la embajadora de la moda en Nueva York

A pesar de las exigencias de su agenda en la moda, Pampita demuestra que el sentimiento por Martín Pepa sigue intacto. Su presente profesional brilla tanto como su convicción afectiva, dejando en claro que, aunque intentaron separarse y no pudieron, apuestan con firmeza a superar los desafíos de su relación a distancia.

A.E