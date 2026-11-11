Las tiernas fotografías de Hernán Crespo junto a Antonella embarazada

Son días de gran emoción para Hernán Crespo. Y es que el exfutbolista será padre por cuarta vez a sus 51 años y junto a su novia, Antonella Silguero, de 33. “El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos y cuánto te esperamos”, escribió ella en su perfil de Instagram, junto a varias fotografías de la pareja. Una de las celebradas postales, los muestra besándose mientras sostienen una ecografía.

Hernán Crespo junto a Antonella embarazada: "Se me explota el corazón de la alegría"

“Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida, Se me explota el corazón de la alegría. Después de una larga búsqueda, se agranda nuestra familia”, fueron las palabras con las que Hernán acompañó la imagen que lo muestra besando la panza y subió a sus historias de Instagram.

Las fotos de Hernán Crespo junto a Antonella embarazada.

La historia de amor de Hernán Crespo y Antonella Silguero

Crespo ya es padre de tres hijas -Nicole, Sofía y Martina- fruto de su matrimonio anterior con la modelo italiana Alessia Rossi, de quien se separó en 2019, tras 17 años casados. Luego de conocerla, a través de amigos en común, el exfutbolista inició su relación con Antonella en octubre de 2021. Poco después, la pareja apostó a la convivencia y fue durante el mundial de Qatar -se los pudo ver juntos en la final entre Argentina y Francia- cuando blanquearon el noviazgo.

El tierno posteo para anunciar la llegada de su primera hija juntos.

Antes de comenzar el romance, Antonella, quien trabajaba como modelo, tenía un emprendimiento de indumentaria que quedó en pausa cuando ambos se mudaron a Qatar, donde Hernán asumió la dirección técnica del club Al-Duhail. Actualmente Crespo se desempeña como DT del Atlas de México.