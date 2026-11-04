La historia de amor de Hernán Crespo y Antonella Silguero: un flechazo, 18 años de diferencia y el sueño de formar una familia

Hernán Crespo es una de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial, recordado como un goleador de la Selección Argentina y de prestigiosos clubes europeos. Más allá de sus éxitos en las canchas y su actual carrera como director técnico, su vida privada siempre despertó gran interés en el público. Durante más de 15 años, el exfutbolista estuvo casado con la modelo italiana Alessio Rossi, con quien compartió gran parte de su madurez y se convirtió en padre de tres hijas: Nicole, Sofía y Martina, quienes son el gran orgullo de su vida. Tras su divorcio, Crespo se enfocó en su faceta profesional hasta que el destino lo sorprendió en el plano sentimental. Fue entonces cuando los caminos del exdelantero se cruzaron de manera inesperada con los de Antonella Silguero , una joven que transformó su presente y con quien consolidó una nueva historia de amor.

Hernán Crespo, Antonella Silguero

Amigos en común y un flechazo: la historia de amor de Hernán Crespo y Antonella Silguero

La historia de amor entre Hernán Crespo y Antonella Silguero comenzó el 30 de octubre de 2021, naciendo a partir de un flechazo fulminante que derribó cualquier prejuicio sobre la diferencia de edad . En aquel momento, el presente de cada uno transitaba por carriles muy distintos. El ex futbolista venía de cerrar una exitosa etapa como entrenador del San Pablo en Brasil y se encontraba soltero tras haber finalizado su matrimonio de 17 años. Por su parte, la joven se desenvolvía lejos de la exposición pública masiva, abocada por completo a sus proyectos personales dentro del mundo de la moda como emprendedora de indumentaria femenina. El destino y el entorno social los unieron, generando una química inmediata que decidieron cuidar con total discreción durante los primeros meses.

A medida que el vínculo se consolidaba, la carrera del director técnico demandó un nuevo y lejano horizonte geográfico: el club Al Duhail SC. Lejos de enfriar el romance, este desafío se convirtió en el escenario ideal para el gran salto en la pareja. Antonella decidió dejar atrás su rutina en Buenos Aires y apostó de lleno por el amor, armando las valijas para concretar una mudanza a Qatar. Instalados en la ciudad de Doha, la convivencia en el país asiático fortaleció los cimientos de su vida compartida. Fue allí, rodeados de playa y nuevos desafíos deportivos, donde dejaron de ocultarse y blanquearon el noviazgo públicamente ante los ojos del mundo, asistiendo juntos a los estadios y compartiendo románticas postales de su nueva realidad.

La historia de amor de Hernán Crespo y Antonella Silguero

18 años de diferencia: la propuesta de matrimonio de Hernán Crespo y Antonella Silguero

Cuando el romance se hizo público, la marcada diferencia de edad de 18 años despertó una fuerte ola de prejuicios en los medios de comunicación y en las redes sociales . Diversos portales de espectáculos y programas de televisión abordaron la noticia con sorpresa, generando debates y opiniones encontradas sobre la brecha generacional entre Hernán Crespo y Antonella Silguero. Sin embargo, la pareja logró sortear el asedio periodístico y las críticas externas mediante una sólida estrategia: refugiarse en el perfil bajo y consolidar su amor puertas adentro.

Su noviazgo se transformó rápidamente en un vínculo inquebrantable que sumó tres años de amor ininterrumpidos desde aquel primer flechazo en 2021. El broche de oro para esta historia llegó de una manera profundamente íntima y romántica. El gran momento ocurrió el 10 de octubre de 2024, durante unas vacaciones en las paradisíacas playas de las Islas Seychelles. Allí, frente al imponente atardecer del océano Índico, Crespo se arrodilló sobre la arena para sorprender a su pareja con un anillo de lujo y realizar la tan esperada propuesta de matrimonio. Fieles a su estilo reservado, mantuvieron el compromiso en estricto secreto durante todo un año. Finalmente, la feliz noticia se dio a conocer en Instagram, donde Antonella compartió fotos de aquel día soñado para celebrar su primer aniversario de comprometidos.

18 años de diferencia: la propuesta de matrimonio de Hernán Crespo y Antonella Silguero

Hernán Crespo y Antonella Silguero están en la espera de su primera hija en común

En julio de 2026, Hernán Crespo y Antonella Silguero inició una nueva etapa en sus vidas al concretar una mudanza a México. El motivo del traslado se debió a un importante desafío profesional para el exfutbolista, quien asumió oficialmente como director técnico del Atlas de Guadalajara, club perteneciente a la Liga MX. Instalados en su nuevo hogar y en sintonía con el excelente presente deportivo del entrenador, la vida les tenía reservada la mayor de las alegrías en el plano afectivo.

La última y más tierna novedad de la pareja llegó el 3 de noviembre de 2026, fecha en la que anunciaron públicamente que esperan a su primera hija en común. La confirmación se realizó mediante un conmovedor posteo compartido en sus cuentas oficiales de Instagram. La publicación incluyó una delicada sesión de fotos donde se los ve sonrientes, fundidos en un beso y sosteniendo con orgullo la imagen de la ecografía que muestra a la futura integrante de la familia.

Para expresar la inmensa felicidad que los inunda tras una intensa búsqueda, Antonella Silguero acompañó las postales con unas sentidas palabras: “El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos y cuánto te esperamos”. El emotivo anuncio no tardó en llenarse de felicitaciones, consolidando el sueño de ambos de ver crecer su hogar en México.

Hernán Crespo y Antonella Silguero están en la espera de su primera hija en común

De esta manera, el flechazo inicial que desafió los prejuicios de aquellos 18 años de diferencia se transformó en una realidad sólida y radiante. Hoy, instalados en suelo azteca, Hernán Crespo y Antonella Silguero deja atrás las críticas del pasado para entregarse por completo al gran sueño de formar una familia con la llegada de su primera hija.