Los mejores looks de Stephanie Demner embarazada de su segunda hija

En la recta final de su segundo embarazo, Stephanie Demner compartió sus mejores looks y deslumbró a sus seguidores. La modelo priorizó la comodidad pero también aquellas prendas que están de moda y le permiten mantener su estilo personal.

Los looks fashionistas que elige Stephanie Demner durante su embarazo

Stephanie Demner atraviesa una etapa muy especial mientras espera a su segunda hija y, una vez más, demuestra que el embarazo no modifica su manera de vestir. La empresaria continúa apostando por propuestas urbanas, modernas y versátiles, con looks que combinan comodidad, tendencias y una marcada personalidad.

Mediante un álbum de fotos publicado en su cuenta de Instagram, Stephanie Demner dejó en claro que las prendas oversized, el cuero, el denim, la sastrería y los accesorios protagonistas son algunos de sus grandes aliados. Desde estilismos relajados para el día hasta conjuntos más sofisticados, la modelo encontró distintas maneras de adaptar las tendencias a esta nueva etapa.

Stephanie Demner mostró sus mejores looks embarazada de su segunda hija

Uno de los looks elegidos por Stephanie Demner tiene una marcada impronta urbana y relajada. La protagonista es una chaqueta corta marrón, que combina con una camiseta blanca y jeans holgados. El denim refuerza el espíritu casual del outfit, mientras que los accesorios elevan la propuesta: un bolso de hombro y gafas de sol.

Para una propuesta más audaz, Stephanie Demner apostó por una camisa de cuadros oversize, utilizada de una manera diferente: abrochada de forma asimétrica y combinada con un pantalón corto a juego. El conjunto genera una silueta llamativa y moderna que se completa con botas altas marrón oscuro y un bolso de mano negro. La mezcla entre el estampado, las botas y la estructura amplia de las prendas da como resultado un look refinado pero descontracturado.

El estilo rockero también forma parte del guardarropa de Stephanie Demner durante su embarazo. En uno de sus estilismos, la joven eligió una campera de cuero negra como pieza principal y la combinó con un body del mismo tono y jeans desgastados con roturas en las rodillas. Los complementos refuerzan la estética rebelde: shoulder bag con tachas, gorro tipo boina y gafas de sol.

Stephanie Demner mostró sus mejores looks embarazada de su segunda hija

En una de las imágenes, un maxibolso estilo tote con monograma clásico y franja distintiva se convierte en la estrella absoluta de su look. Stephanie Demner lo combinó con una campera marrón de efecto cuero, un top blanco básico y jeans claros con un marcado efecto desgastado y roturas. El resultado es un outfit urbano que encuentra el equilibrio entre básicos y piezas de impacto.

La sastrería también aparece entre sus elecciones. Stephanie Demner lució un traje de chaqueta y pantalón holgado en tono oscuro, con un sutil diseño cuadriculado. Debajo llevó un top amarillo pastel que dejó ver su pancita de embarazada. Además, sumó como accesorio principal un clásico bolso negro acolchado con cadena metálica dorado. La combinación demuestra cómo un traje puede adoptar una impronta más relajada cuando se lo lleva con prendas simples y complementos clásicos.

Las texturas también se hacen presentes en sus looks. En una de sus propuestas más llamativas, Stephanie Demner eligió un abrigo corto de pelo sintético con acabado texturizado tipo shaggy. La combinó con un pantalón de jean wide leg en tonalidad celeste y una cartera de cueri marrón con forma cuadrada.

Stephanie Demner mostró sus mejores looks embarazada de su segunda hija

En otro de sus looks, Stephanie Demner apostó por una combinación sofisticada y audaz basada en el contraste de texturas. El protagonista es un pantalón bermuda negro con delicados apliques de encaje translúcido en los laterales y en la parte inferior. Lo acompañó con un suéter negro de manga larga, botas altas de cuero negro y un clásico bolso grande acolchado con el icónico diseño de Chanel. La propuesta mantiene una paleta oscura y juega con diferentes materiales para generar un efecto elegante.

Stephanie Demner también incorporó estampas llamativas a sus estilismos. En este caso, un bolso con estampado de vaca se convirtió en el detalle protagonista. La pieza se combinó con una campera marrón oversize de efecto cuero, un top blanco y jeans de tiro bajo con la botonadura frontal expuesta.

La comodidad también tiene lugar en el guardarropa de la creadora de contenido. Para un look más relajado, eligió pantalones deportivos negros de pierna ancha, combinados con una campera de cuero oscuro de estructura rígida y un body blanco. El estilismo se completó con calzado cómodo con plataforma, gafas de sol y un bolso de mano negro estructurado con cadena metálica.

Sastrería y denim: los favoritos de Stephanie Demner

La sastrería vuelve a aparecer en otro de los looks de Stephanie Demner, esta vez con un blazer estructurado de tweed gris y solapas clásicas. Debajo, eligió prendas en tonos marrones oscuros y sumó un bolso hobo grande de cuero marrón, con detalles fruncidos en las asas. La combinación de gris y marrón genera una paleta sobria y elegante, ideal para un estilismo de inspiración clásica.

Sastrería y denim: los favoritos de Stephanie Demner

Por último, Stephanie Demner apostó por una combinación casual protagonizada por un jean de corte recto con una hilera de botones metálicos en los laterales. La futura mamá de Jazmín sumó un body negro de tirantes y una camisa de cuadros atada a la cintura, un recurso clásico del street style que aporta una impronta juvenil y descontracturada. Un amplio bolso hobo negro de cuero y zapatillas plateadas completaron el look.

De esta manera, los mejores looks de Stephanie Demner embarazada de su segunda hija se destacan por llevar denim, cuero, sastrería, prendas oversized, estampas y accesorios protagonistas. A través de diversos outfits, la modelo demostró que el embarazo puede convivir con diferentes tendencias y estilos.