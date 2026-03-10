El tierno video con el que Cami Homs mostró en primer plano la carita de su hija, Aitana

Cami Homs volvió a mostrarse activa en su red social para mostrar a su hija Aitana y causó mucha ternura en sus seguidores. La modelo, que disfruta la llegada de su pequeña, decidió compartir un dulce video en el que deja ver su carita en primer plano.

Cami Homs enterneció las redes con un adorable video de su hija Aitana

Cami Homs volvió a enternecer a sus seguidores al compartir un nuevo momento junto a su hija Aitana, quien nació el pasado martes 27 de enero. A través de sus redes sociales, la modelo publicó un dulce video en el que deja ver de cerca el rostro de la pequeña, generando la reacción de quienes siguen su día a día.

Fiel a su estilo, la influencer decidió mostrar una escena íntima y cotidiana que rápidamente captó la atención de su comunidad digital. En el clip, que subió a sus historias de Instagram, se puede observar a la bebé descansando tranquilamente mientras su mamá registra el momento con su celular. Sin dudas, se trató de un recuerdo imborrable que Cami Homs no dudó en compartir con los usuarios.

Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa

El detalle que más llamó la atención fue que la cámara se acerca lo suficiente para que sus seguidores puedan ver la carita de Aitana en primer plano, algo que hasta ahora no había ocurrido con tanta claridad. Este gesto permitió que muchos de sus seguidores pudieran conocer mejor los rasgos de la recién nacida. De hecho, muchos opinaron que la niña sacó el mismo color de ojos que Cami Homs y que es muy parecida a la top model.

El tierno look estampado de Aitana, la hija de Cami Homs

En la publicación, Aitana, fruto de la relación de Cami Homs y José Sosa, se muestra recostada en su cuna acolchonada en tonos claros luciendo un dulce look: un enterito blanco con cuello bebé y un estampado de conejitos y pequeños detalles florales. Una prenda suave y cómoda ideal para sus primeras semanas de vida.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el pequeño arito dorado en su oreja, que aporta un toque tierno al outfit de la niña. Con sus ojos bien abiertos y su piel rosada, la tercera hija de Cami Homs protagoniza un maravilloso video que no pasó desapercibido en redes sociales. Esta escena transmitió una atmósfera de calma y ternura, algo que caracteriza muchas de las publicaciones que ella comparte desde la llegada de su bebita.

Así como ocurrió con otros fragmentos de su nueva rutina como mamá, este posteo generó una gran conexión con los internautas. A tal punto que el video se llenó rápidamente de "likes" y de comentarios cargados de cariño para Cami Homs y Aitana. Además, muchas personas le agradecieron a la flamante mamá por mostrar estos momentos tan especiales de su vida familiar.

De esta manera, el tierno video con el que Cami Homs mostró en primer plano la carita de su hija, Aitana, generó mucha ternura y permitió ver cómo se encuentra la pequeña a más de un mes de su nacimiento. Otro momento que logra robarse toda la atención y conecta aún más a la joven con su comunidad digital.