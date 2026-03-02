Revelaron la nueva crisis que atraviesan Rodrigo De Paul y Tini Stoessel y que involucra a Cami Homs

Cuando parecía que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel transitaban esta segunda etapa de su relación en total armonía, en las últimas horas surgió una versión que habla de un supuesto choque puertas adentro. El dato fue revelado por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Según trascendió, el motivo del nuevo malestar entre el deportista y la cantante estaría relacionado con Cami Homs, ex pareja del jugador, y el nombre que eligió para su hija recién nacida junto a Jose Sosa.

La razón de la nueva crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

“Quiero contar un dato que me dieron hace unos días y lo fui trabajando que tiene que ver con la actualidad de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Quiero decir que no cayó bien el nombre que eligió Cami Homs para su hija”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen.

Cami Homs y su hija Aitana

“A mí me cuentan que el nombre Aitana fue motivo para una conversación de Tini y Rodrigo donde a la cantante le molestó bastante esto. A mí me dicen que Tini no podía creer que justo le ponían ese nombre a la beba”, aseguró el periodista con respecto al nuevo conflicto que rodea a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La razón de la molestía de Tini Stoessel

El nombre Aitana no pasó inadvertido en el mundo del espectáculo: “A todos nos llamó la atención el nombre Aitana porque fue justo la cantante que empezó a tener una relación amorosa con Sebastián Yatra cuando él estaba en pareja con Tini”, señaló el comunicador, recordando el pasado de Tini Stoessel.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Finalmente, Juan Etchegoyen concluyó: “A mí me describen una conversación áspera de Tini y Rodrigo sobre el tema del nombre de la flamante hija de Cami Homs y José Sosa”. Aunque en redes sociales se ha marcado un distanciamiento entre la pareja, hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul hicieron declaraciones públicas al respecto.