Cami Homs festejó el primer mes de Aitana: postales inéditas del parto, collage de imágenes y una familia ensamblada

Este viernes 27 de febrero, Cami Homs deslumbró a todos sus seguidores con imágenes inéditas de lo que fue el primer mes de vida de Aitana, la hija que tuvo junto a José “Principito” Sosa. A través de una serie de imágenes desplegadas en su cuenta de Instagram, la modelo compartió un sorprendente video del momento del parto junto a postales más conmovedoras de su nueva familia ensamblada.

La emoción de Cami Homs al convertirse en mamá por tercera vez

Cami Homs no deja de maravillarse por el increíble presente personal que está atravesando tras la llegada al mundo de Aitana, su tercera hija y primera con el futbolista. En este marco, la influencer festejó el primer mes de vida de la recién nacida con una serie de fotos familiares en blanco y negro. Además, sumó uno de los momentos más íntimos de su parto respetado en una bañera junto al deportista.

Cumplemés de la hija de Cami Homs | Instagram

La pequeña llegó a este mundo el pasado 27 de enero por vía natural convirtiéndose de inmediato en una bebé “muy amada”. Es por esta razón que las historias de 24 horas de la creadora de contenidos se llenaron de seis fotos en la que se la puede ver a la bebé junto a su papá, su mamá y sus hermanos. “Un mes de vos. Mi bebé soñada. Viniste a darnos tanto amor. Sos muy pero muy amada”, escribió emocionada en el margen superior derecho dejando que cada instantánea hablara por sí sola.

Este collage da cuenta de la unión y la complicidad de la joven pareja que logró conformar una familia ensamblada llena. Allí se puede observar las siestas de Aitana con su papá, los primeros paseos, retratos con sus hermanitos y diversos planos de la niña. Su mamá, radiante, no duda en presumir su familia numerosa en la web dejando en claro esta etapa de plenitud y llena de satisfacción que está atravesando.

Cumplemés de la hija de Cami Homs | Instagram

Cami Homs mostró el momento más íntimo de su parto

Al cambiar de imagen, se puede ver un clip en el cual Cami Homs dejó plasmado el momento más conmovedor del nacimiento de Aitana. “Un mes de este día inolvidable que repetiría mil veces más”, escribió mientras musicalizó con la canción Para siempre de Benjamín Amadeo. En este recorte, se la ve sosteniendo por primera vez a su beba a tan sólo segundos de haber dado a luz.

Cumplemés de la hija de Cami Homs | Instagram

Visiblemente emocionada y sin poder contener el llanto, arropa a la niña mientras es atendida por el equipo médico y en compañía de su novio. Además, creó una escena tan significativa como simbólica: en la parte superior, ella estaba en la bañera mientras Sosa acompañaba -en todo el momento- el proceso del trabajo de parto. En el medio, el video de Aitana con minutos de vida sobre su pecho y, por último, en la parte inferior, la menor ya nacida descansando sobre la cuna del Sanatorio Otamendi.

Así, Cami Homs no sólo festejó el primer cumplemés de Aitana, sino que, además, celebró la vida con palabras de amor infinito hacia su bebé. Sin dudas, este suceso marcó un antes y un después para la pareja que sigue escribiendo juntos su historia de amor. Ahora con una mini integrante que tiene a todo el clan enamorados, y a la propia modelo abocada de lleno a la crianza de sus tres hijos y la reorganización de las rutinas familiares.

NB