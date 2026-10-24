Así es la relación de Nicole Neumann con Ángela, la mamá de Fabián Cubero: del fuerte distanciamiento a la tradición que las mantiene unidas

Nicole Neumann y Ángela, la mamá de Fabián Cubero, vuelven a quedar vinculadas por una declaración que llamó la atención. Tras años de diferencias familiares, se reveló que existe una costumbre que las une. El detalle resulta particular por el distanciamiento que su exsuegra había reconocido públicamente meses atrás.

La revelación surgió durante una entrevista con Robertito Funes Ugarte para su programa de streaming Lo de Funes. Mientras conversaban sobre las pulseras y los amuletos que utiliza, la conductora explicó a quiénes pide ayuda para una situación particular. Entre esas personas, una mención llamó la atención.

La inesperada costumbre que vincula a Nicole Neumann con Ángela

Nicole Neumann sorprendió al contar que Ángela Cubero es una de las personas que le cura el ojeo. "La abuela de mis hijas también", señaló cuando le preguntaron a quiénes recurre. La respuesta hizo que el periodista quisiera saber si hablaba de su exsuegra, en una conversación que rápidamente dejó de girar alrededor de los amuletos.

Nicole Neumann

Ante la pregunta directa, la entrevistada respondió: "La abuela de mis hijas, fin". Después aclaró que no realiza ella misma el pedido: les solicita a las chicas que hablen con su abuela paterna para que la ayude. La modelo explicó que lleva pulseras rojas como protección y que cree poder reconocer el ojeo por los dolores de cabeza que experimenta. También contó que tiene otras personas de confianza a quienes consulta en esas situaciones.

El conductor insistió sobre la singularidad del gesto y sugirió que, en el fondo, la familia todavía le tenía cariño. "Bueno, espero que sí, porque, qué sé yo, siempre tuvimos buena relación", respondió. También consideró lógico que una abuela atendiera un pedido de sus nietas relacionado con su madre, pese a las diferencias que existieron entre los adultos.

Qué había dicho Ángela sobre Nicole Neumann tras la separación de Fabián Cubero

Ángela habló con LAM (América TV) antes de una de las celebraciones por los 15 años de Allegra. Consultada por su vínculo con Nicole Neumann después de la ruptura con Fabián Cubero, fue tajante: "No tengo trato. Cuando vivían juntos, sí, lógicamente". Su respuesta describía una relación muy distinta de la que mantenían durante el matrimonio.

Al profundizar sobre el alejamiento, señaló: "Hubo cosas que me dolieron y nada más. No se habló más del asunto". No detalló cuáles fueron esas situaciones. Sin embargo, separó ese malestar de su valoración como madre y afirmó: "Para mí es excelente madre". También reconoció que le dolían los conflictos públicos entre su hijo y la conductora.

Ángela junto a dos de sus nietas, en una postal familiar.

La entrevista ocurrió en la previa de la fiesta de 15 que la familia paterna organizó para Allegra. La adolescente tuvo celebraciones separadas con sus respectivos entornos familiares. En esa misma charla, su abuela destacó el cariño que siente por las tres nietas y expresó su deseo de que la joven disfrutara de una noche especial.

Por eso, la declaración reciente permite conocer un gesto que las une, a pesar de los conflictos entre la conductora y el exfutbolista. La existencia de pedidos transmitidos por ellas es compatible con lo que la abuela había dicho sobre la falta de trato personal. En otra parte de la entrevista, la empresaria también revisó los conflictos que siguieron a su separación. Reconoció que la exposición pública no le había servido para acelerar las cuestiones judiciales y que, con el paso del tiempo, consideró que debería haber protegido más a sus hijas frente a esas situaciones.

Al volver sobre el vínculo con su exfamilia política, planteó que los problemas entre adultos no deberían perjudicar a los hijos. Explicó que, para ella, el lugar de cada persona dentro de la familia merece ser preservado. Por lo tanto, su postura dio contexto a la decisión de acudir a la abuela de sus descendientes.

Nicole Neumann y Ángela, la mamá de Fabián Cubero, mantienen un vínculo indirecto a través de las hijas de la modelo. La tradición de curar el mal de ojo sobrevive a las diferencias reconocidas públicamente, por lo que esa distinción es la que permite comprender el alcance real de la confesión brindada.