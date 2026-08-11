Tini Stoessel confirmó que se casa con Rodrigo De Paul y mostró la prueba de vestido en París: "Empezó a hacerse realidad"

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzaron a transitar una de las etapas más esperadas de su historia de amor: los preparativos de su casamiento. La cantante viajó a París para realizar la primera prueba de su vestido de novia y compartió con sus seguidores parte del detrás de escena de un día que, según contó, estuvo cargado de emoción.

Tini Stoessel confirmó que se casa con Rodrigo De Paul y mostró la prueba de vestido en París

A través de su cuenta de Instagram, Tini publicó un video en el que mostró desde los primeros momentos de su jornada, con su rutina de skincare, hasta el viaje en avión privado rumbo a la capital francesa. Una vez allí, disfrutó de un desayuno junto a parte de su equipo antes de dirigirse al lugar donde comenzó a darle forma a uno de los looks más importantes de su vida.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

“...y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió la artista junto al video, dejando en claro que el casamiento con Rodrigo De Paul ya forma parte de sus planes concretos.

En las imágenes también se la escucha hablar sobre la emoción que le genera comenzar con los preparativos. “Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día”, expresó Tini. Y agregó: “Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

La publicación llega después de que en mayo de este año Rodrigo De Paul hiciera público el compromiso con la cantante, al compartir una fotografía en la que se podía ver el anillo de compromiso.

¿Cuándo y dónde será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

Aunque la pareja todavía no comunicó oficialmente todos los detalles de la celebración, durante los últimos meses trascendieron distintas versiones sobre la fecha. En un primer momento se habló del 26 de diciembre, pero luego la información difundida por LAM señaló que el festejo se habría adelantado.

Más tarde, también trascendió que la pareja habría elegido el 19 de diciembre, fecha que coincidiría con el cuarto aniversario de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Según esa versión, el lugar elegido sería Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, donde ya celebraron sus bodas otras figuras del espectáculo.

Según confirmaron en LAM, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán en diciembre en Exaltación de la Cruz

Por ahora, Tini decidió compartir el proceso paso a paso. Y la primera prueba de su vestido en París marca el comienzo de una cuenta regresiva que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos sociales del año.