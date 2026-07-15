El dulce festejo de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul y su familia tras el pase a la final de Argentina en el Mundial 2026

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 no solo desató la alegría de los jugadores y los hinchas, sino también la de sus seres queridos. Entre ellos estuvo Tini Stoessel, quien acompañó a Rodrigo De Paul desde las tribunas y celebró con emoción el triunfo frente a Inglaterra.

Tini Stoessel celebrando el triunfo de la selección

Tras el pitazo final, Tini Stoessel compartió distintos momentos de la jornada a través de sus redes sociales. Además de dedicarle un romántico mensaje al mediocampista, también fue protagonista de un festejo familiar que rápidamente se volvió viral y despertó la reacción de miles de seguidores.

El romántico mensaje de Tini para Rodrigo De Paul

Durante la semifinal, Tini Stoessel publicó en sus historias de Instagram una selfie junto a tres amigas, todas con la camiseta de la Selección argentina, mientras seguían el encuentro desde el estadio. Tras la clasificación, comentó el posteo de Rodrigo De Paul, quien había escrito "Estamos en la final", y le respondió con una dedicatoria cargada de emoción: "Mi amor, te amo tanto. Dios mío. Te amo. Vamos Argentina. Te amo".

El posteo de Rodrigo de Paul tras la victoria

El gesto llegó días después de que el propio futbolista hablara públicamente sobre el apoyo que recibe de la cantante durante el Mundial. "Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo", expresó, antes de definirla como "una gran mujer" y "su gran compañera", dejando en evidencia el gran momento que atraviesa la pareja.

El festejo familiar de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Después de la victoria, comenzaron a circular distintos videos del festejo en las tribunas. En uno de ellos se ve a Rodrigo De Paul subir para abrazar a Tini Stoessel apenas terminó el partido, mientras que otro registro mostró a la pareja celebrando junto a los padres del futbolista y sus hijos, Bautista y Francesca.

Las imágenes también los muestran cantando y compartiendo la alegría por el pase de la Selección argentina a una nueva final del mundo. La escena reflejó el clima de emoción que se vivió tras el encuentro y volvió a mostrar la cercanía de Tini Stoessel con la familia de Rodrigo de Paul en uno de los momentos más importantes del torneo.