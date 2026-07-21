El sentido mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras la final perdida: "Se me hace difícil"

Tini Stoessel dedicó un mensaje a Rodrigo De Paul que refleja la unión y el acompañamiento que caracteriza a la pareja. En el marco de la reciente definición del Mundial, la artista eligió expresar su orgullo y admiración hacia el mediocampista argentino, resaltando la importancia de estar presente en situaciones de gran intensidad. Sus palabras se suman a un gesto que reafirma la conexión entre ambos y la manera en que están viviendo este momento.

Tini Stoessel sorprendió a Rodrigo De Paul con un mensaje cargado de orgullo

Tini Stoessel mencionó a Rodrigo De Paul en un escrito que reafirma la fuerza de su relación y la forma en que se acompañan en cada etapa. Tras la final del torneo, la cantante optó por transmitir un mensaje que combina reconocimiento y afecto, destacando la entrega del jugador y el valor de su recorrido. La publicación se convirtió en una muestra de apoyo que refleja cómo la memoria de lo vivido y la admiración compartida fortalecen su vínculo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En las últimas horas, la cantante utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje de apoyo hacia el futbolista. "Gracias selección, por tanto. Son y van a ser eternos. Mi vida... Ya sabes todo. Se me hace difícil poder expresarlo acá en este momento. Estoy profundamente orgullosa de vos. Te amo y te admiro siempre", escribió junto a una imagen del jugador. Sus palabras reflejaron el apoyo incondicional y la cercanía que mantienen, en un contexto marcado por la emoción de la competencia.

El escrito incluyó frases que transmitieron la dificultad de expresar sentimientos en un instante de tanta intensidad, pero también la certeza de estar junto a él. Tini Stoessel subrayó el valor de lo que significó el recorrido de la selección y la manera en que cada integrante dejó una huella en el torneo. Su mensaje se convirtió en un gesto de acompañamiento que reforzó la unión entre ambos. Muchos de sus seguidores no dudaron en reaccionar y enviar más mensajes de apoyo a Rodrigo De Paul.

El mensaje de Tini Sotessel para Rodrigo De Paul

La publicación en las redes sociales de la cantante llegó a poco más de dos días del final del partido, un momento en que la derrota aún estaba fresca y la tristeza era compartida por millones de hinchas. En ese marco, sus palabras se sumaron a las muestras de apoyo que recibió el futbolista, quien fue uno de los protagonistas del equipo durante todo el campeonato. La artista eligió transmitir un mensaje simple y directo, centrado en el orgullo y la admiración.

Rodrigo De Paul emocionó a todos con una sentida reflexión tras la final del Mundial

A través de sus redes sociales, Rodrigo De Paul también eligió expresarse tras la derrota en la final, compartiendo un mensaje acompañado de imágenes del Mundial 2026. “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país”, escribió, dejando en claro la frustración por no haber alcanzado el objetivo. Sin embargo, destacó que la identificación de la gente con el equipo va más allá del trofeo y que ese sentimiento es lo que lo ayuda a transitar el momento.

Rodrigo De Paul

En su reflexión, el mediocampista señaló que con el paso de las horas comprendió que la conexión con los hinchas se mantiene firme, independientemente del resultado. Reconoció que esa unión es lo que le da fuerzas para seguir adelante y que la pasión por la camiseta argentina se sostiene más allá de las circunstancias. “Nuestras sonrisas molestan, nuestras maneras les jode”, expresó, dejando en claro que esas situaciones no hicieron más que reafirmar la fortaleza del grupo y el amor por la camiseta del seleccionado nacional.

El jugador también se refirió a las críticas y rumores que surgieron durante el torneo, mencionando que hubo quienes intentaron instalar conspiraciones para restar valor al desempeño del equipo. Finalmente, Rodrigo De Paul cerró su mensaje con una afirmación que resume su sentimiento: “Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”. Sus palabras reflejaron el compromiso con la selección y la importancia de valorar el camino recorrido, más allá del resultado final.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel eligió dedicar unas palabras a Rodrigo De Paul en un gesto que refleja la importancia de acompañar y reconocer el esfuerzo en un momento significativo. La artista resaltó la entrega del jugador y la manera en que su recorrido en el torneo se convirtió en motivo de orgullo. Su mensaje se suma a la relación que ambos mantienen y a la forma en que se apoyan mutuamente, mostrando cómo la conexión personal se integra con la experiencia y cómo su vínculo se mantiene firme.

VDV