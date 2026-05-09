El look old Hollywood glamour de Valeria Mazza en los Premios Platino 2026 que se robó todas las miradas

Valeria Mazza asistió este sábado 9 de mayo a la entrega de los Premios Platino 2026 en Riviera Maya, México, uno de los eventos más importantes para la industria cinematográfica de habla hispana. Como era de esperarse, la top model deslumbró con un look imponente y sofisticado. En esta oportunidad, apostó por un estilo old Hollywood glamour y sorprendió a todos al contar una efeméride muy importante para ella y para su marido Alejandro Gravier.

Valeria Mazza un ícono indiscutido de la moda

Valeria Mazza llegó a la alfombra roja acompañada por su esposo y acaparó todas las miradas con un sofisticado vestido rojo brillante de inspiración clásica hollywoodense. El diseño estuvo compuesto por un solo hombro cubierto y con una extensa capa incorporada que aportó movimiento. Esta combinación realzó la elegancia característica de la empresaria, quien eligió un estilismo refinado con joyas delicadas y un maquillaje natural. Alejandro Gravier, por su parte, eligió un impecable traje blanco combinado con mocasines negros bordados, logrando una postal de glamour y sofisticación.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la entrega de los Premios Platino | Instagram

El impactante estilismo de la pareja llevó la firma de Evangelina Bomparola y Los García. Mientras la diseñadora estuvo a cargo del deslumbrante vestido rojo que lució la modelo, la reconocida sastrería masculina acompañó a Alejandro Gravier con un traje blanco de corte clásico y detalles modernos, ideal para una noche de gala internacional.

El particular aniversario de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Durante la cobertura en la red carpet, Valeria Mazza compartió la emoción que significaba esta fecha para ella y su esposo, revelando que estaban celebrando un nuevo aniversario de casados. “Hoy, 9 de mayo de 1998, más o menos en este horario, estábamos entrando a la iglesia y hoy estamos aquí, en los Premios Platino. ¡Qué más se puede pedir!”. Con esas palabras, la experta fashionista recordó uno de los momentos más importantes de su vida junto a Alejandro Gravier.

El matrimonio, considerado una de las parejas más sólidas y admiradas del ambiente empresarial y de la moda de alta costura, cumplió 28 años de casados, coincidiendo con esta edición de los Premios Platino 2026. A lo largo de casi cuatro décadas compartieron proyectos familiares y profesionales, consolidando una historia de amor que suele despertar admiración tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo.

En la previa de la gala, la conductora también mostró parte de la intimidad de la preparación para el evento y reveló una divertida situación con su esposo. Según lo que compartió en las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, antes de salir le preguntó si la prefería vestida “de blanco o de rojo”, haciendo referencia a los dos diseños que vistió en aquella época donde la esperó en el altar, o a esta modelo actual. "Estás de rojo espectacular", exclamó visiblemente enamorado él. Para coronar el momento, ambos se dieron un sentido beso frente al espejo y ante los miles de seguidores que reúne su comunidad digital.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la previa a la entrega de los Premios Platinos | Instagram

Cabe destacar que, la ceremonia reunió a destacadas figuras del cine y las series iberoamericanas en una noche cargada de celebridades, reconocimientos y glamour. Sin embargo, la aparición del célebre matrimonio logró destacarse por la elegancia de ambos y por la historia de amor que compartieron frente a las cámaras, aportando un costado emotivo a una gala marcada por el brillo y la sofisticación.

Así, Valeria Mazza volvió a demostrar por qué sigue siendo un ícono de la moda y el glamour internacional. Con una presencia imponente, una historia de amor de 28 años junto a su compañero de vida Alejandro Gravier y un look inspirado en la época dorada de Hollywood, la top model se convirtió en una de las figuras más fotografiadas y elogiadas de los Premios Platino 2026.

NB