Acá te presentamos los mejores y peores looks de los Premios Platino 2026, un evento que se convierte en el punto de encuentro donde los looks de la alfombra roja serán protagonistas junto a las producciones más destacadas del año. La gala se realizará en Cancún, México, y tendrá entre sus finalistas a reconocidos artistas argentinos, en una celebración que combina cine, televisión y cultura.

Dolores Fonzi aparece como una de las figuras más nominadas por su trabajo en Belén, producción que compite en dirección e interpretación femenina. Guillermo Francella, además de estar presente por Homo Argentum, recibirá el Platino de Honor por su trayectoria. Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia forman parte de la lista de finalistas gracias a sus participaciones en El Eternauta y Menem, mientras que Griselda Siciliani se suma con su papel en la serie Envidiosa.

De Valeria Mazza a Dolores Fonzi, Juan Minujín y Carmen Villalobos: los mejores y peores looks de los Premios Platino 2026

Juan Minujín en la entrega de los Premios Platino | Instagram

Dolores Fonzi en la entrega de los Premios Platino | Instagram

A horas de la entrega de los Premios Platino, Valeria Mazza mostró parte de la intimidad de la previa junto a su marido, Alejandro Gravier. La modelo compartió un video en su cuenta personal de Instagram en el que se lo ve al empresario ultimando detalles de su look total white, compuesto por un elegante traje claro y camisa desajustada que acompañó con anteojos de sol negros, apostando por un estilo moderno y sofisticado para la alfombra roja.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la previa a la entrega de los Premios Platinos | Instagram

Por su parte, la top model deslumbró con un impactante vestido de gala rojo con brillos, de diseño asimétrico y un hombro al descubierto. La experta fashionista completó el look con el cabello suelto peinado en ondas naturales, una apuesta clásica y glamorosa que volvió a convertirla en una de las figuras más elegantes de la noche.

Guillermo Francella en la entrega de los Premios Platino | Instagram

Guillermo Francella apostó por un estilo de gala clásico e impecable en la gran celebración del cine iberoamericano. Lució un elegante traje con pantalón y saco en tono oscuro, acompañado por una camisa blanca, moño y un delicado pañuelo blanco asomando del bolsillo superior, detalle que aportó distinción y sofisticación. Un look tradicional, sobrio y atemporal que confirma que lo clásico nunca pasa de moda.

Camilo en la entrega de los Premios Platino

Carmen Villalobos en los Premios Platino | Instagram

Los mejores y peores looks de los Premios Platino 2026 marcaron el pulso de una gala que reunió a las grandes figuras del cine y las series iberoamericanas en Cancún. La ceremonia se desarrolló en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret y tuvo una fuerte presencia argentina entre los nominados, en una edición que combinó moda y cultura.