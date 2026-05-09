Así fue el homenaje a Guillermo Francella en los Premios Platino 2026: el emotivo discurso del actor

La Riviera Maya se vistió de gala para recibir una nueva edición de los Premios Platino, pero el momento más esperado de la noche fue, sin duda, el tributo a la trayectoria de Guillermo Francella. El actor, una de las figuras más queridas y respetadas del cine y la televisión, fue distinguido con el Premio de Honor, un reconocimiento que celebra décadas de éxitos y una conexión inquebrantable con el público.

Así fue el homenaje a Guillermo Francella en los Premios Platino 2026

Al subir al escenario bajo una ovación de pie que pareció eterna, Guillermo Francella se mostró visiblemente emocionado. En sus primeras palabras, reflexionó sobre la naturaleza del galardón recibido. “El honor no se busca, no se persigue; llega cuando uno ya caminó bastante”, señaló, haciendo un repaso mental por una carrera que ha transitado por el humor, el drama y el suspenso con la misma maestría.

La pasión: el eje central de su vida

Como no podía ser de otra manera, el actor hizo referencia a uno de los conceptos que marcaron su carrera, especialmente tras su paso por el filme ganador del Oscar, El secreto de sus ojos. Francella recordó que, aunque la pasión no garantiza el éxito, es lo único que le da sentido al camino.

“Un tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia... pero hay una sola cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión”, sentenció, citando la icónica frase de su personaje, Sandoval, provocando los aplausos de sus colegas presentes.

Guillermo Francella cerró su discurso en los Premios Platino 2026, agradeciendo a quienes lo acompañaron en su evolución profesional. Se definió a sí mismo como el "resultado de muchos encuentros" y dedicó el premio a: sus maestros y colegas, a su familia y amigos, y, por supuesto al públoco, a quien definió como su "combustible" esencial.

AM