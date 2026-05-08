Guillermo Francella habló en la previa de los premios Platino donde será galardonado: "Estoy pleno, satisfecho y feliz"

En el marco de las actividades previas a los Premios Platino en Xcaret, Guillermo Francella recibió un emotivo reconocimiento antes de ser galardonado con el Platino de Honor, uno de los premios más importantes del universo audiovisual iberoamericano. Visiblemente movilizado, el actor habló con sinceridad sobre el significado que tiene esta distinción después de décadas de trayectoria en cine, televisión y teatro.

Guillermo Francella

Durante la conferencia de prensa, Guillermo Francella se mostró agradecido por formar parte de una ceremonia que considera fundamental para la industria hispanohablante. Con la calidez que lo caracteriza, recordó además las distintas ediciones de los Platino en las que estuvo presente y el vínculo especial que construyó con este evento a lo largo de los años.

La emoción de Francella por recibir el Platino de Honor

Lejos de mostrarse distante o protocolar, Guillermo Francella aseguró: “Amo este premio, he ido a varias galas. Estuve en Marbella, estuve en Punta del Este, en Madrid, ahora aquí en Xcaret”, expresó durante el encuentro con la prensa. Además, destacó el impacto internacional que tienen los Premios Platino dentro de la industria audiovisual: “Todas las plataformas, todos los medios, toda la prensa de Latinoamérica, todo el universo hispano parlante. Es algo que, como digo yo, nuestro Oscar”.

Guillermo Francella

“Estoy como pleno y satisfecho y feliz de cómo me animan, me cuidan y cuando llega esta instancia de recibir esta distinción es lo mejor que me puede pasar. A mí me emociona mucho”, confesó Guillermo Francella.

Guillermo Francella repasó el inicio de su carrera

Durante la charla, Guillermo Francella reflexionó sobre las decisiones artísticas que marcaron su recorrido: “Yo creo que lo que más me ha movilizado a mí es tomar riesgos en cada personaje, que sean bien heterogéneos entre sí, bien antagonistas entre sí, pero que no olviden esa identificación con la gente, con el público”, señaló.

Guillermo Francella

“Cuando terminé el colegio secundario, lo único que me gustaba era el teatro. Entonces sentía que en el periodismo había algo de actuación. Me encantó”, contó. Finalmente, habló momento exacto en el que descubrió que quería dedicarse a actuar. “Ahí algo me pasó. Verme en el escenario sin red y ver qué pasaba con el público. Y dije: ‘este es mi lugar en el mundo’”, recordó emocionado.