Todo el backstage de los Martín Fierro 2026: del nieto de Moria Casán al Oro para Guido Kaczka

El lunes 18 de mayo el Hotel Hilton de Puerto Madero cambió su fisonomía habitual para convertirse en una gran red carpet por la que desfilaron las estrellas de la televisión argentina como Mirtha Legrand y Moria Casán.

La entrega de los Martín Fierro que se realiza desde 1959. La estatuilla bañada en Florentino –mientras la dorada tiene un baño de 22 micrones de oro- con base de madera, de un poco más de un kilo y medio, volvió a reunir a actrices, actores, directores, guionistas, productores y periodistas que trabajaron durante 2025 en la televisión argentina y que esa noche fueron a explotar en risas o llantos con bronca por la anhelada estatuilla que entrega APTRA.

Mirtha Legrand asistió junto a su hija Marcela Tinayre, y compartió mesa con Teté Coustarot

Considerada la gran celebración de la TV, reunió a 650 invitados que ocuparon 65 mesas ubicadas en el Salón Pacífico con una deco en tonos bordó y dorado. Telefé comenzó su transmisión con los detalles de la preparación de las divas en las suites del hotel y la llegada de los famosos a la red carpet.

El abrazo de Georgina Barbarrosa, Moria Casán y Carmen Barbieri.

Cual fue el menú de las estrellas

El chef Emiliano Sabino y la pastelera del Hilton, Elisa Tolosa, se encargaron de idear los “tres pasos” gastronómicos de la velada. Combinando diferentes texturas y sabores gourmet presentaron un compacto de quesos especiados acompañado por un cremoso de coliflor tostado y hongos junto a un chutney de mandarina, gominolas de zana hora y una crema de ajo blanco y lima.

Para el plato principal se sirvió un lomo de novillo en ca misa de panceta casera acompañado por texturas de espárragos y habas, con un cremoso de boniato ahumado con toques de aceite herbáceo. A la hora del postre, todos se sorprendieron con un cremoso de chocolate coronado por confitura de frutillas y frambuesas sobre un financier (pastel de almendra molida) con lima, retomando las notas cítricas presentes en todo el menú.

Maxi López y Wanda Nara, quien ganó como mejor conductora y generó polémica.

Los nervios, la ansiedad y los gritos de los ganadores de las treinta y cinco ternas fueron amenizando una velada que además contó con emotivos momentos de homenaje, como el de Enrique Macaya Márquez, que a sus 91 años participará del Mundial Fútbol marcando el récord de ser su cobertura número 18.

Nora, la mamá de Wanda, celebró con las hijas de la conductora.

En su edición 54 los Martín Fierro se distinguieron por ser una no che de parejas y de equipos de trabajo muy divertidos. Wanda Nara, con vestido de ESGONE y joyas Jean Pierre, quiso compartir toda la emoción con sus amores: su madre, Nora Colasino, y sus hijas, recién llegadas, Isabella y Francesca Icardi (que con una pequeña filmado ra registraban cada paso de su madre).

Guido Kazcka, Pablo Codevilla y Adrián Suar.

Qué dijo Wanda sobre la presencia de su madre y sus hijas

“Ellas son mis amores –también mis hijos, pero no vinieron porque tenían examen y debían estudiar-. A veces tenemos una mirada un poco dura con las mamás que trabajan y el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices… Y homenajear a mi mamá que abandonó su propio sueño de ser actriz para dedicarse a la familia. Yo, además, elijo mi país para trabajar y para tratar mi leucemia con los excelentes médicos que hay acá…”, repitió Wanda con lágrimas en sus ojos.

La Joaqui y Luck Ra, enamoradísimos.

Con menos ficción y más entretenimiento, la noche de la TV abierta dejó encuentros y un espíritu colectivo que se tradujo en ganas de celebrar. Y fue ella quien se destacó como una de las grandes ganadoras con sus dos estatuillas. Entre las parejas que coparon los flashes, además de Fede Bal y Evelyn Botto, estuvieron La Joaqui y Luck Ra, Natalie Weber (by Marcel Atelier) y Mauro Zárate, Carolina Amoroso con Guido Covini, Angela Torres (by Pucheta Paz) y su novio Marcos Giles-, Pamela David (by Adrián Brown) y Daniel Vila, Flor de la V (by Manuel González) con Pablo Goyco chea, y Benjamín Vicuña y Anita Espasandin.

Luis Petri y Cristina Pérez.

Los que fueron solos y no dejaron de lucirse fueron Mica Viciconte (by Casa de Muñecas), Marley (by Tom Ford y Dolce&Gabana), Gimena Accardi (by Valentina Schuchner), y Vicky Xipolitakis (by Pucheta Paz), entre otros. También Barby Franco (by Marcelo Talegri), Eliana Guercio (by Dolce&Gabana y Vuitton), Analía Franchin (by Menàge a Trois), Vero Lozano (by Javier Saiach), Sofi Martínez (by Pablo Ramirez), y Julieta Poggio (by Pucheta Paz).

Flor Jazmín Peña y Nico Ochiatto, en los Martín Fierro.

Finalmente, cuando se acercaba la medianoche, llegó la hora del tan ansiado y peleado Martín Fierro de Oro y fue el conductor, Santiago del Moro –ganador del año pasado- el encargado de entregárselo a Guido Kaczka para coronar la velada y provocar un gran aplauso con sus pares de pie.

Fotos: F. De Bártolo/Perfil.

Texto: Gaby Balzaretti y Sabrina Galante.