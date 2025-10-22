Diego Topa es uno de los artistas infantiles más queridos y reconocidos del ambiente artístico. Su carisma, talento y simpatía lo unen no sólo a los más chiquitos, sino también a todos los integrantes de la familia que elige sus shows y sus programas. sin embargo, su sencillez y su simpleza también son cualidades que lo destacan y lo humanizan. En este contexto, contó una hazaña para conocer a Xuxa, a quien admira desde muy chico.

La divertida anécdota de Diego Topa para conocer a Xuxa

En la última edición de Otro Día Perdido (El Trece), Diego Topa se sometió a la picante entrevista de Mario Pergolini. Allí abordó su presente profesional y las anécdotas más divertidas de su vida. Entre ellas, el día en el que conoció a Xuxa. Para comenzar con el tópico, el conductor le mostró una imagen retro en la que se lo podía ver junto a la reina de los bajitos. “Tenemos una foto rarísima. A ver, tenemos esta foto con Xuxa”, comenzó diciendo el presentador. “Esa foto fue en el programa de televisión del que fui y me colé para estar ahí”, confesó entre risas.

Topa | Instagram

En este marco, agregó con orgullo: “De verdad que aprendí mucho. De hecho, muchas de las cosas que practico y que hago… La admiro. Había mucha gente grande, de verdad que había muchos de mi edad y nada, era alucinante lo que generaba y aprendí mucho de viéndola”. Acto seguido, recordó: “Después la encontré, fui a Disney”.

“La encontré en los parques de Disney. Digo, pará, pará, es Xuxa con Sasha ahí. Y fui y la saludé. Y estaban recorriendo, digo, no puedo creer que la estoy viendo acá”, reveló haciendo referencia de que este encuentro casual se dio cuando aún él no había saltado a la fama. “Para mí fue una locura verla. Es que la amo, la amo, me parece alguien mágico. Ella va a hacer ahora un gran último espectáculo”, señaló rogando porque lo mencione o lo invite a formar parte del evento.

Fue en este momento en el que abrió su corazón, retomó el tema inicial de la conversación hablando del origen de la fotografía y recordó la hazaña para poder conocer a la actriz brasileña. “Yo no te cuento algo que no conté ningún lado. No tenía un mango yo para ir a verla y se juntaban cositas de un chocolate para hacer, para canjear las entradas, no tenía ni para el chocolate, de verdad. Vengo de clase media-baja, muy laburante, le mando besos a mis viejos, pero siempre me dieron lo mejor y lo que pudieron. Pero no tenía para ir ahí, y nada, me colé. Me colé con amor”, resaltó.

Esta situación le despertó la empatía por aquellos que quieren ver sus espectáculos, pero que no cuentan con los recursos para hacerlo: "Hay gente de verdad que no tiene un mango de verdad, siempre me escriben o algo y les permito pasar".

Topa con Xuxa | Twitter

Hoy Diego Topa, con una amplia trayectoria dentro del espectáculo infantil, sigue teniendo a Xuxa como guía y fuente de inspiración para mantenerse conectado con los más chiquitos. No obstante, sus anhelos por compartir nuevamente un recuerdo junto a ella lo mantienen ilusionado como un niño. “Quiero ser telonero, quiero hacer algo”, manifestó bromeando con que el programa de Mario Pergolini “trae suerte” -haciendo una divertida referencia a la célebre frase de Mirtha Legrand-.

NB